『テリファー』シリーズのプロデューサーと主演俳優によるホラー映画『Screamboat（原題）』が、『SCREAM BOAT スクリームボート』の邦題で11月14日に公開されることが決定した。

本作は、ミッキーマウスの短編映画シリーズとして最初に公開され、パブリックドメインになった『蒸気船ウィリー』を再解釈したホラー映画。児童文学『いじわるグリンチのクリスマス』のパロディ映画『The Mean one（原題）』を手がけたスティーブン・ラモートが監督を務めた。

蘇ってしまった狂気のネズミ・ウィリーを演じるのは『テリファー』シリーズで邪悪な殺人ピエロ“アート・ザ・クラウン”を演じたデヴィッド・ハワード・ソーントン。ソーントンは本作で『テリファー』シリーズのプロデューサーであるスティーヴン・デラ・サラと再タッグを組み、ラモート監督とも『The Mean One』に続いてのタッグとなった。

深夜のニューヨーク、スタテン島フェリーに乗り合わせた乗客たち。だが船内には、異様な存在が潜んでいた。無邪気な姿はやがて狂気に変貌し、閉ざされた船上で惨劇が始まる。逃げ場を失った人々は、恐怖と血に染まる悪夢の航海へと巻き込まれていく。

公開された特報映像には、ウィリー（デヴィッド・ハワード・ソーントン）がハンマーを振り下ろす姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）