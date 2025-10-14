「爽」や「ZERO」アイスが無料！スープDELIも無料なのうれしい...今週も超大量なコンビニ4社″1つ買うと1つもらえる″まとめ《10月14日時点》
ローソン、ミニストップ、セブン-イレブン、ファミリーマートのコンビニ4社では、2025年10月14日から20日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。
10月20日時点で発表されているキャンペーン対象商品と引換商品をまとめました。
「ガーナポップジョイ」も無料
ローソンでもらえる商品
ローソン各店では、さまざまな飲料やアイスなどがもらえます。
1つめの対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」（650ml）と「やかんの濃麦茶」（600ml）です。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、サントリー「ボス コーヒーファーム」の「ブラック ホット」と「カフェラテ ホット」（各440ml）。
どちらか1本を購入すると、「天然水 特製ヨーグルスカッシュ」（500ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、興和「キューピーコーワαドリンク」と「キューピーコーワiドリンク」（各100ml）。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、ロッテ「クランキー ポップジョイ」「クランキー ポップジョイ ストロベリー」「クランキー ボール ポップジョイ クッキー&クリーム」「ガーナ ポップジョイ」です。
いずれか1個を購入すると、「爽 バニラ」「ZERO ビスケット クランチチョコバー」のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも10月21日から27日まで。
ミニストップでもらえる商品
ミニストップ各店でも、様々な飲料がもらえます。
1つめの対象商品は、明治「R-1ドリンク 低糖・低カロリー」です。
1本購入すると、「ヘモグロビンA1c 対策ヨーグルト ドリンクタイプ」（各112g）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は10月14日から27日まで。
2つめの対象商品は、伊藤園「タリーズ プラチナビター ブラック」（500ml）。
1本購入すると、「タリーズ」の「キリマンジャロブラック」（390ml）、「無糖ラテボトル缶」（370ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は10月21日から11月3日まで。
ミニストップでは、対象商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。
セブンでもらえる商品
セブン-イレブン各店でも、飲料がもらえます。
対象商品は、コカ・コーラ「綾鷹 黒豆ほうじ茶」です。
1本購入すると、「綾鷹 濃い緑茶」（各650ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
なお、ホットは対象外です。
引換期間は10月21日から11月3日まで。
ファミマでもらえる商品
ファミリーマート各店で、さまざまな飲料やお菓子などがもらえます。
1つめの対象商品は、キリン「おいしい免疫ケア」と「おいしい免疫ケア カロリーオフ」（各100ml）。
どちらか1本を購入すると、同商品のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、ロッテ「プレミアムガーナ」の「フルーツショコラ〈完熟巨峰〉」と「クレームショコラ〈ロイヤルミルクティー〉」です。
どちらか1個を購入すると、「ガーナポップジョイ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、クノール「スープDELI ポルチーニ香るきのこのクリームスープパスタ」。
1個購入すると、「スープDELI まるごと1個分完熟トマトのスープパスタ」1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも10月21日7時から27日まで。
また、ファミリーマートでは、アプリ「ファミペイ」のバーコードをスキャンしてファミペイ払いで購入するともらえるキャンペーンも開催しています。
1つめの対象商品は、サントリー「天然水 きりっと果実 オレンジ＆マンゴー」（600ml）です。
1本購入すると、「天然水 きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味」（590ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
2つめの対象商品は、ファミマル「なめらかなチョコを味わうチョコビスケット」と「サクサクとろけるしみチョココーン」です。
どちらか1個を購入すると、「なめらかなチョコを味わうチョコビスケット」「サクサクとろけるしみチョココーン」「サクサクとろけるしみチョココーン ホワイト」「チョコを味わうコーンチョコ」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
3つめの対象商品は、ファミマル「濃厚札幌味噌」「濃厚旨辛担々麺」。
どちらか1個を購入すると、「コク旨博多豚骨」「濃厚札幌味噌」「濃厚旨辛担々麺」「背脂風中華そば」「スパイス香るカレーうどん」のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
4つめの対象商品は、ロッテ「ACUO クリアブルーミント」「グリーンミント」「アクアピーチ」。
いずれか1個を購入すると、同商品のいずれか1個と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は、いずれも10月21日から27日まで。
コンビニ各社で実施している「1個買うと1個もらえる」キャンペーン。今週は様々な飲料のほかにも、お菓子やインスタント食品などが対象になっています。
