メズム東京、オートグラフ コレクションが、フェスティブシーズンのイルミネーションイベント「BLUE FANTASY 2025」を開催。

メズム東京ならではの、大人の遊び心が躍るひと時を過ごせます☆

さらに、クリスマス期間限定のディナーやインパクト大のクリスマスケーキも販売するほか、大晦日にはカウントダウンイベントも開催予定です！

メズム東京、オートグラフ コレクション「BLUE FANTASY 2025」

期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月7日（水）

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

2025年12月1日〜2026年1月7日までの期間、イルミネーションイベント「BLUE FANTASY 2025（ブルー・ファンタジー）」を開催します☆。

2025年のテーマは「Joyful Playful ― 大人の遊び心が躍るひと時」

ブランドコンセプト「TOKYO WAVES」とブランドカラー“ミッドナイトブルー”で館内を彩る、メズム東京ならではのイベントです。

また、フレンチダイニング「Chef’s Theatre」には、クリスマスだけのディナーコースが登場。

毎晩ロビーで実施しているライブパフォーマンス「ショーケース」も、期間限定でホリデー仕様にアップグレードし、東京の夜景をバックにしたスペシャルライブが実施されます！

ソフトクリームのような見た目で注目のクリスマスケーキ「ツイストノエル」を数量限定で販売。

さらに、毎年恒例・大晦日カウントダウンイベントも行ない、2026年の幕開けを華やかにお祝いします☆

なお、「BLUE FANTASY 2025」期間中の収益の一部は、東京湾の海洋環境保全に取り組む東京海洋大学へ寄付。

複合施設「WATERS takeshiba」内にある竹芝干潟の水質モニタリングや生物調査などに役立てられ、2025年度もメズム東京は美しい水辺を守る活動を継続的に支援します。

都会の夜を青く照らす“BLUE FANTASY”の輝きと共に、メズム東京ならではのクリエイティブなフェスティブシーズンを過ごせる期間です！

イルミネーションイベント「BLUE FANTASY 2025（ブルー・ファンタジー）」

期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月7日（水）

イルミネーションイベント「BLUE FANTASY 2025」の期間中は、1階エントランスホールの常設展示アート“City of Lights”を、ミッドナイトブルーのライトアップで演出。

メズム東京のブランドコンセプト「TOKYO WAVES」を体感できる、幻想的な雰囲気でゲストを迎えます☆

さらに、16階ロビーフロアもミッドナイトブルーの照明に包まれ、天井にはゆらめく海をイメージしたアートを配置。

上質な音楽とともに織りなす、輝く波の世界へと誘う演出です！

また、宿泊ゲストを対象に「メズムベアを探せ！」スタンプラリーを実施。

館内に潜む「メズムベア」をすべて見つけてスタンプを集めると、メズム東京オリジナルグッズがもらえます。

メズム東京のスタッフ（タレント）との交流も楽しめる、期間限定の企画です☆

フェスティブディナープログラム 「Le Cabaret（ル・キャバレー）」

提供期間：2025年12月24日（水）＆25日（木）

提供時間：ディナー 17:00〜22:00 (LO. 20:00)

提供場所：16階 フレンチダイニング「Chef’s Theatre」

料金：ディナー（お料理のみ）26,000 円 （税・サ込）

キャンセルポリシー：3日前は50%、前日および当日は100％のキャンセル料

メニュー：

6種のアミューズ上段／フォアグラのボンボン｜馬肉のタルタル キャビア添え中段／雲丹と白人参のアンサンブル｜トラウトサーモンのレムラードソース下段／アワビのフリット｜タラバガニのタルト※温かい下段から順にお召し上がりくださいオードブル ラングスティーヌのクリュスタッド フレンチカンカン風魚料理 平目のポワレ シャンパンソース 〜夕べのハーモニー〜肉料理 黒毛和牛ロースのロースト トリュフソース 季節の根菜と共にデセール チョコレートとアールグレイのムース 林檎のコンポート ポルト酒風味食後のコーヒーまたは 紅茶 猿田彦珈琲 スペシャルティコーヒー または 紅茶 小菓子

※事前予約制、2025年10月10日（金）より予約受付を開始

フレンチダイニング「Chef’s Theatre」が提供する、フェスティブ限定ディナープログラムのテーマは“Le Cabaret（ル・キャバレー）”。

「Chef’s Theatre」のシャンデリアの灯がゆらめき、幕が静かに上がり、2025年12月24日・25日の2夜限定で美食ステージが開演します！

ひと皿ごとに高鳴るリズム、重なる香りとテクスチャー。

“キャバレー”の気配を纏った5品のディナーコースは、味わうたびに景色が変わるような、大人の遊び心をくすぐる内容です。

メズム東京のキュリナリーマイスター・隈元香己氏が、渾身の思いを込めて創り上げています。

五感すべてで楽しむ、フェスティブシーズンならではの特別な美食が楽しめるディナーです！

クリスマスケーキ「ツイストノエル」

予約期間：2025年10月17日（金）〜12月15日（月）※予約サイトは2025年10月17日（金）に公開

受渡期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）／11:00〜21:00

販売個数：数量限定

料金：12,960円（税込）※事前決済のみ

サイズ：約33×10×10cm

重量：約550g

アレルギー：卵・乳・小麦・豚肉 ※アルコールを少量使用

受渡場所：16階ロビー ※受け取り時に予約確認ができるもの（オンライン予約完了メール等）を提示

キャンセルポリシー：受取日の10日前以降は100％のキャンセル料

※冷凍状態でのお渡し

メッセージプレートの対応はありません

テイクアウト専用商品のため館内レストランおよびルームデリバリーでの提供はありあせん

高さ約33cm・重さ約550gの存在感を誇るビッグサイズのケーキは、まるで巨大なソフトクリームのように遊び心あふれるデザイン。

ツイスト状に重ねたクリーム層の中には苺のロールケーキを忍ばせ、果実の爽やかな酸味とスポンジのやさしい甘みが調和する、軽やかな味わいに仕上げられています。

さらに、ワッフルコーンの内側には、フランス産ヴァローナ社のチョコレートでコーティングしたナッツとフレークを敷き詰めています。

濃厚なチョコレートクリームと共に、贅沢なコクが楽しめるクリスマスケーキです☆

アートピースのように大胆で美しいビジュアルは、テーブルを一瞬で華やかに彩り、フォトジェニックなひと時を演出。

JoyfulでPlayfulなメズム東京らしいクリエイティビティーを味わえる、フェスティブシーズンにふさわしい逸品です！

巨大 巨大 ソフトクリーム のようなクリスマスケーキ！メズム東京、オートグラフ コレクション「ツイストノエル」 続きを見る

BLUE FANTASYオリジナルカクテル 「Blue Venus（ブルーヴィーナス）」

提供期間：2025年12月1日（月）〜2026年1月7日（水）

提供時間：17:00〜LO. 23:00

料金：2,600円（税・サ込）

提供場所：16階 バー＆ラウンジ「Whisk」

※アルコールまたはノンアルコールの2種を用意

バー＆ラウンジ「Whisk」では、深い夜色と繊細なきらめきが溶け合う一杯で、ホリデーシーズンの余韻を華やかに演出。

ブランドコンセプト「TOKYO WAVES」の波動と、イベントテーマ「大人の遊び心をくすぐるフェスティブ」を一杯のグラスに表現したオリジナルカクテルが提供されます☆

「Blue Venus（ブルーヴィーナス）」は都会の夜を思わせるミッドナイトブルーに、星屑のような反射を重ねて、青い海と冬空の境界を表現。

最初に立ち上がるのは柑橘のアロマとほのかなボタニカルで、口に含むとやわらかな甘みとドライなキレが層をなす味わいです！

フィニッシュにかけては、微かなミネラリティとビターが輪郭を結びます。

食前酒としてはもちろん、チョコレートやベリーのスイーツとも相性よく楽しめる一杯です☆

BLUE FANTASY 2025 「ショーケース」

開催期間：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）

開催場所：16階 ロビー

演奏スケジュール：1st: 19:00〜 ／ 2nd: 20:30〜 各30分

※日替わりで異なる楽器やテーマによるホリデーミュージックをお届け

※公演時間・出演内容は予告なく変更となる場合があります

※アーティスト情報は、公式ウェブサイトで順次案内

2025年12月20日〜12月25日までの6日間、ロビーではフェスティブシーズンならではの無料ライブパフォーマンス「ショーケース」を開催。

各日、2組のアーティストが登場し、19:00と20:30の2回（各30分）にわたりスペシャルステージをお届け！

煌めく夜景を背景に、ピアノをはじめ多彩な楽器の音色が開放的な空間に美しく響き、ホリデーシーズンをいっそう華やかに彩ります☆

mesm Tokyo 25-26 Countdown Party

開催日：2025年12月31日（水）

※詳細は公式ウェブサイトで順次案内

2025年12月31日はメズム東京16階「The Banquet」にて、年末を華やかに締めくくり新年を迎える、カウントダウンイベント「mesm Tokyo 25-26 Countdown Party」を開催。

和のエッセンスを取り入れたダンスホール演出のもと、一夜限りの日本カルチャーが堪能できます！

和ダンスのレクチャー付き「ダンスタイム」を数曲用意し、会場一体で新年の幕開けに向けた高揚感をアップ。

料理は屋台をイメージした、ホテルメイドのフィンガーフードとお飲み物がカウントダウンまで提供されます。

そして、新年の幕開けには、ラッキードローで一年の始まりを祝福。

毎年恒例のカウントダウンイベントで、ゲストと共に2026年の幕開けを華やかに迎えます☆

メズム東京ならではの、大人の遊び心が躍るイルミネーションイベントやクリスマスディナー、カウントダウンイベント。

メズム東京、オートグラフ コレクションの「BLUE FANTASY 2025」は、2025年12月1日〜2026年1月7日まで開催です！

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ブランドカラーと海をイメージしたイルミネーション！メズム東京、オートグラフ コレクション「BLUE FANTASY 2025」 appeared first on Dtimes.