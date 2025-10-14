ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、漆黒でダークな、妖艶で落ち着いた雰囲気の、ディズニーデザイン「遮光・遮熱カーテン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「遮光・遮熱カーテン」ヴィランズ

© Disney

サイズと価格：【約100×90】14,900円（税込）、【約100×110】16,900円（税込）、【約100×120】16,900円（税込）、【約100×135】17,900円（税込）、【約100×150】18,900円（税込）、【約100×178】18,900円（税込）、【約100×192】19,900円（税込）、【約100×200】19,900円（税込）、【約100×210】19,900円（税込）

品質：【本体】ポリエステル100％、【上飾り生地】ポリエステル100％、【フリンジ】レーヨン、ポリエステル

遮光2級（遮光率99.80％以上99.99％未満）

アジャスターフック付き

付属品：タッセル2本

セット内容：カーテン2枚組（両開き）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※洗濯はできません。

ダークで落ち着いたアートが魅惑的なディズニーヴィランズデザインのカーテン。

さまざまなディズニーヴィランズが登場するアートが描かれ、迫力があります。

© Disney

一面には『白雪姫』の「女王」や、『ヘラクレス』の「ハデス」、『101匹わんちゃん』の「クルエラ」、『塔の上のラプンツェル』の「ゴーテル」、『眠れる森の美女』の「マレフィセント」、『リトル・マーメイド』の「アースラ」、『アラジン』の「ジャファー」、『ライオン・キング』の「スカー」など、人気のディズニーヴィランズの姿が☆

© Disney

アートも細部まで丁寧に表現され、妖艶な雰囲気が漂います。

そしてそれぞれ額に入っているようなユニークなデザインに！

© Disney

背景のパターン柄にも魔法の花やランプなど、ディズニーヴィランズにちなんだ小物が描かれています。

© Disney

上部はベロア風飾り布にブラック＆ゴールドのフリンジ付きで高級感たっぷり◎

© Disney

タッセルは黒で、カーテンをまとめるとまた雰囲気が変わってオシャレ！

© Disney

サイズ展開も豊富なので、リビングなどの大きな窓から、小さな窓にも対応しています。

どこのお部屋にセットしても素敵☆

カーテンは、遮熱・保温効果があるので1年中快適☆

夏は直射日光熱をカットし室温の上昇を抑え涼しく、冬は冷気をカットし室温の低下を防ぎ暖かく過ごすことができます。

ほどよく光を遮る2級遮光機能付きなのもうれしいポイント◎

寝室にもぴったりです。

カーテンレールは隠せる仕様に。

レールの上までカーテンがあるので、外光の漏れを軽減でき、見た目もよりすっきりとした印象になります。

様々な作品に登場するディズニーヴィランズが豪華に勢揃い！

漆黒でダークな、妖艶で落ち着いた雰囲気の、ディズニーデザイン「遮光・遮熱カーテン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

