＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「売り予想数上昇」４位にアサヒ
「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１０時現在で、アサヒグループホールディングス<2502.T>が「売り予想数上昇」で４位となっている。
１４日の東京市場で、アサヒは弱含み。ランサムウエア攻撃を受けたシステム障害発生による業績への影響が懸念されているようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。
なお、同社は８日にアサヒビール全６工場での製造を２日から再開し、「スーパードライ」の出荷を一部再開しているほか、１５日からは「アサヒ生ビール」「スタイルフリー」「クリアアサヒ」「ドライゼロ」「ブラックニッカクリア」などの出荷を一部再開することを明らかにしている。また、アサヒ飲料やアサヒグループ食品の工場でも製造を一部再開しているという。
出所：MINKABU PRESS
１４日の東京市場で、アサヒは弱含み。ランサムウエア攻撃を受けたシステム障害発生による業績への影響が懸念されているようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。
なお、同社は８日にアサヒビール全６工場での製造を２日から再開し、「スーパードライ」の出荷を一部再開しているほか、１５日からは「アサヒ生ビール」「スタイルフリー」「クリアアサヒ」「ドライゼロ」「ブラックニッカクリア」などの出荷を一部再開することを明らかにしている。また、アサヒ飲料やアサヒグループ食品の工場でも製造を一部再開しているという。
出所：MINKABU PRESS