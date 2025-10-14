【磯部 孝】「しまむらに完全敗北」サカゼンが巨額の赤字に苦しむ本当の原因…大きいサイズ服に《強大なライバル》登場か

「大きいサイズの紳士服」というキャッチコピーでおなじみ、紳士服量販店大手「サカゼン」が巨額の赤字に苦しんでいる。

直近の業績（2024年9月期）によれば、売上高・営業利益ともに前期比で減収減益。当期純利益では実に1億円もの赤字を計上している状況だ。

また、一連の業績悪化に伴ってか、サカゼンは店舗の閉店も余儀なくされている。SNS上では池袋店の「完全閉店」が話題となったほか（2026年1月12日予定）、今年に入って、世田谷店や北千住マルイ店、千葉の柏店などがすでに閉店済みだ。

サカゼンがここまで追い詰められている要因とは何か――探っていくうちに明らかになったのは、他の紳士服量販店とは違う、意外な“ライバル”の存在だった。

イレギュラーサイズの需要は伸びているが

1946年の創業以来、サカゼンの強みとされてきたのが、標準的な日本人の体格とは異なるサイズ、いわゆるS・M・Lという規格ではカバーしきれない「イレギュラーサイズ」の展開力だ。

そもそも、アパレルの世界で使用されるS＝Small、M＝Medium、L＝Largeの表記は20世紀初頭のアメリカ由来のもの。当初、日本では1949年に工業標準化法が制定され、JIS規格（日本産業規格）が設けられた後、日本独自の「号」を用いたサイズ表示が行われたが、洋装が普及するにつれ、SML表記が浸透するようになったという。

こうした経緯から分かる通り、実は日本のSMLサイズは、海外とは少し異なるのが実情だ。中間のMサイズにしても海外より小さめに設計されていることが多く、たとえば米国のMサイズは、日本のLサイズもしくはそれ以上相当となっている。

そんな中でイレギュラーサイズは時代と共に需要を伸ばしていく。日本人の体格・体型が男女ともに大きく変化しているからだ。文部科学省の学校保健統計によれば、この100年で日本人の身長は10cm、体重は5〜10kgも大きくなったという。

そう考えると、長年、イレギュラーサイズの商品を重視してきたサカゼンの将来性はけっして悪くないように思えるが――。ファッションビジネス・コンサルタントの磯部孝氏は「競合他社に浸食されているのではないか」と言う。

「しまむら」がとどめを刺した

「これまでは各社とも、標準の規格であるSMLサイズを独自に解釈し、その上でXSやXXL以上のサイズも作ってきましたが、こうしたイレギュラーサイズは総じて在庫管理が難しく、売れ残るリスクが高いという問題を抱えていました。その時点では、イレギュラーサイズに特化したサカゼンに優位性はあったと思います。

ところが、今やユニクロのように、店舗ではレギュラーサイズの展開に留め、イレギュラーサイズはオンラインストアのみの販売にするなど、ECでカバーできるようになりました。その上、体格の良い欧米人を基準とした欧米外資系ファストファッション、たとえばH&MやZARAのように6サイズ展開するブランドも浸透したことで、優位性は完全に薄まるばかりです」（磯部氏）

さらに近年、サカゼンのお株を奪うがごとく、“ぽっちゃりさん”向けの大きいサイズの服で勢力を拡大するアパレルがあるという。それが「ファッションセンターしまむら」だ。磯部氏が続ける。

「今や大きいサイズ服で人気を集めているのが、しまむらです。7サイズも展開しているメンズもさることながら、驚異的なのはレディスで、全20サイズを展開しています。これほどイレギュラーサイズに強いアパレルは他にないでしょう。

店舗では大きいサイズ向けの売り場を常設しているほか、『しまぽちゃ/ぽっちゃりさん向け情報メディア【しまむら大きいサイズ公式】』という専用のインスタグラムもあり、インフルエンサーと契約して動画配信も行うほどの徹底ぶりです。しまむらがサカゼンにとどめを刺したと言っても過言ではありません」

はたして復活の目はあるのか

何よりしまむらが強いのは、前述した通り、イレギュラーサイズを扱う上で問題であった売れ残りの問題も克服している点だ。

しまむらと言えば、店舗での掘り出し物を求めて、日々お買い物＝パトロールをしている「しまパト隊員」たちが売り上げを支えているという。他のアパレルよりもリピート率が高いから、イレギュラーサイズでも何度も買ってもらえる、閑散期でも広告を打てば集まってくれる、というわけだ。

得意とした大きいサイズの服というカテゴリですら、強大なライバルが立ちはだかる状況に、サカゼンはどうすれば良いのだろうか。「私がもし進言できる立場なら……」と前置きしたうえで、磯部氏はこのように提案する。

「【前編記事】でも述べた通り、やはりターゲットを男性主体で売っていくと難しいものがあります。少なくとも店づくりの面で、ファッションに対して関心も購買意欲も高い女性が、気持ちよく通える形にできたらと思います。

付け加えるなら、アスリートとの親和性を高めていくという手もあるでしょう。彼らの中には日本人離れした体格を持つ人も多いですし、今年の世界陸上など見ても、露出が増加傾向にあると思います。また、クリーンなイメージなので、老若男女問わず万人に受け入れられやすいのも魅力ですね」

長きにわたり大きいサイズの服をけん引してきたサカゼン。時代のニーズに合わせて革新することができるのか、岐路に立たされている。

