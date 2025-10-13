エクササイズの一つ、ピラティスは主に体の柔軟性の回復などを目的に、呼吸法と合わせて筋肉を意識して行うのが特徴です。最近では器具を使うマシンピラティスのレッスンスタジオが全国的に急増しています。人気の背景に迫りました。

【写真を見る】健康志向で急増！ 姿勢も体幹も整う「マシンピラティス」 SNS発信で人気拡大

マシンピラティスのレッスンスタジオが急増

マシンピラティスは、従来のピラティスとは異なり、ベッド型などの専用マシンを使って姿勢を整え、体幹を効果的に鍛えるエクササイズです。全国でレッスンスタジオが急増していて、大分県内でもその動きが広がっています。

マシンピラティスの特徴は、器具の負荷や角度を細かく調整できるため、利用者一人ひとりに合ったトレーニングができる点です。今回取材した大分市にあるスタジオでは、体験レッスンが30分で2000円のものもあり、比較的手軽に始められることも魅力の一つとなっています。

（studioTomorrow・芳井智子さん）「マシンピラティスは、体の不調や痛みを元の健康な状態へと導くためのものです。例えば、ぎっくり腰になりやすい方には、そうならないような体づくりを目指しています」

なぜ今、マシンピラティスのスタジオが急増しているのか。美や健康をテーマにした人気雑誌、「日経ヘルス」の白澤淳子編集長は「SNSが背景にある」と指摘します。

モデルや俳優がSNSで情報発信

（日経ヘルス・白澤淳子編集長）「モデルや俳優さんたちが、実際にピラティスのマシンを使ってトレーニングする様子をSNSなどで発信してきて、それを見てやってみたいっていう方が増えているようです。腰痛予防にも良いですし、姿勢改善という意味でもとても効果的なエクササイズなので、今後さらに広がるのではないかと思っています」

今回、取材にあたった甲斐蓉子キャスターは「studioTomorrow」で、芳井智子さんの指導のもと、初めてマシンピラティスを体験しました。専用マシンを使って、下半身と上半身を優しくほぐすようにストレッチしたあと、体の変化を実感した様子でした。

（甲斐蓉子キャスター）「すごくすっきりしています！目がパチッと開く感じがあります。体が地に着く感じ、左右差を感じません。しっかり矯正された気がします」

SNSがきっかけとなったマシンピラティスの人気は、健康志向の高まりとともに、今後ますます広がりをみせそうです。