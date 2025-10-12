チロルチョコの人気フレーバーが大集合♪「たくさんチロルBOX」でシェアしよう！

ロングセラーの「ミルク」と「コーヒーヌガー」が詰まった、チロルチョコファン待望の大容量セット「たくさんチロルBOX」が新登場します♡10月15日（水）より全国のPPIHグループ店舗で発売。50個入りの大満足サイズで、家族や友達とのシェアタイムにもぴったり♪表裏で異なる遊び心あふれるパッケージデザインも魅力です。

1979年に登場した「コーヒーヌガー」は、ほろ苦いコーヒーヌガーとチョコの甘さが絶妙なバランスを生む定番フレーバー。根強いファンを持つロングセラーです。

一方、1990年に誕生した「ミルク」は、生クリームパウダー入りのまろやかな味わいで、やさしい甘さが魅力。子どもから大人まで幅広く愛されています♡

2つの人気味が1箱で楽しめるなんて、贅沢ですよね。

たっぷり50個入り！シェアにもぴったり♡

「たくさんチロルBOX」は、ミルク30個・コーヒーヌガー20個の計50個入り。大容量だから、家族や友人とのシェアにも最適です。

さらに、パッケージの表と裏でデザインが異なるのもポイント。可愛いイラストに思わず笑顔がこぼれそう♪おやつタイムはもちろん、職場での差し入れやイベントにもぴったりなBOXです。

発売日・価格情報

発売日：2025年10月15日（水）

内容：1箱（ミルク30個／コーヒーヌガー20個）

販売場所：全国のPPIHグループ店舗（ドン・キホーテ・ユニー系列 ※一部店舗除く）

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第終了となります。

懐かしさと遊び心が詰まった「たくさんチロルBOX」は、どこかほっとする甘さで日常に小さな幸せを届けてくれます。

大切な人とシェアして楽しむもよし、自分へのご褒美にもぴったり♪この秋は、チロルチョコのやさしい味わいで心まで満たされてみては？