「ラフだけどきちんと感もある」スラックスのようにキレイなデニムパンツ

デニムでも仕事に行ける、好感度の高い色といえばやっぱり白と黒。たたずまいを美しく見せる形のよさや装いが洗練されるディテールにこだわって、大人っぽくキレイに着こなせるデニム選びをスタート。



「ラフすぎない」白黒デニム

デニムを端正なまっ白＆まっ黒にシフトして、「デニム感」を薄めることで、見た目のラフさだけを軽減。白Tも半そでより、すらりとしたノースリや肌感をおさえた長そでがベター。







すそを結んでタイトな白をさらにミニマルに

白ロングスリーブTシャツ／フローレフローレ（アルアバイル） 白ストレートデニムパンツ／ヤヌーク（カイタックインターナショナル） かごバッグ／ハウス オブ ロータス（ハウス オブ ロータス） サンダル／SLOBE IENA（SLOBE IENA 自由が丘店）

脚の形を気にせず穿ける、太めのストレート。白で選べば、ルーズなシルエットでも女性らしい品がそなわる。デニムとの差を明確につける立体感により、白の膨張を防げる。







光沢のあるレザー調の黒デニムでしゃんと

白ロンT／HER. 黒レザーライクデニムパンツ／Oblada（シンチ） ピアス／JENNY BIRD（ジャーナル スタンダード レサージュ 丸の内店） リング（3点セット）／ミショー（ハウス オブ ロータス） バッグ／プンティ（エルディスト ショールーム） パンプス／PASSION BLANCHE（ジャーナル スタンダード ラックス 表参道店）

レザーパンツよりも緊張感がやわらぐ、レザーのようなコーディング加工をほどこしたデニムパンツ。どんな服やシューズにも合う太すぎないテーパードシルエット。シャツみたいなカフスつきのロンTでシックな印象を維持。







(コーディネートのプライスなど詳細)

