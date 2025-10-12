¡ÖÄ«Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¸Ô¤ò³«¤¯¡×¡ÖÁÇ¼ê¤ÇÊØ´ï¤òÀö¤¦¡×³«±¿¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü4»þ´Ö¡È½¤¹Ô¡É¡Ä¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡Ê46¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¡È¥¹¥Ô³è¡É¤ÎÃæ¿È
¡Ò¡ÖÀÖ¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤òÀü¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤ËÀÐ¤òÆþ¤ì¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¿¡×8Ç¯´Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë°ÍÂ¸¢ª1500Ëü±ß¤ò¼º¤Ã¤¿ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡Ê46¡Ë¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÎî´¶¾¦Ë¡¡É¤ËñÙ¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡°ÆÁÀê¤¤»Õ¤Ë¤è¤ëÎî´¶¾¦Ë¡¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¡¢8Ç¯´Ö¡È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¡£³«±¿¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ê¤É¤ËÁí³ÛÌó1500Ëü±ß¤òÃí¤®¹þ¤ß¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÍ¥Àè¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¾×·â²èÁü¡Û¡ÖÄ«Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¸Ô¤ò³«¤¯¡×¡ÖÁÇ¼ê¤ÇÊØ´ï¤òÀö¤¦¡×³«±¿¤Î¤¿¤á¤ËËèÆü4»þ´Ö¡È½¤¹Ô¡É¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ÎÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Ë
¡¡¤·¤«¤·ºòÇ¯¡¢¡È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¾Â¡É¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ä¸å²ù¡¢È¿¾Ê¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ë¡¢°ÆÁ¤ÊÎî´¶¾¦Ë¡¤Î¼ê¸ý¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÀ¸³è¤ÎÆâÍÆ¡¢Í§¤À¤Á¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ´3²ó¤Î2²óÌÜ¡¿3²óÌÜ¤ËÂ³¤¯¡Ë
¡È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¾Â¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¤ÎÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¡Ê¼Ì¿¿¡áËÜ¿ÍÄó¶¡¡Ë
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤¬¡¢Á´¿È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡Ä¡×¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿
¡½¡½Àê¤¤»Õ¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡Ë¡¡ºÇ½é¤Ï¡¢Àê¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¿Í¤ËÀê¤¤»Õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÀê¤¤»Õ¤òYouTube¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢YouTube¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÇÀê¤¤¤ÎÆ°²è¤Ð¤«¤ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¤Ç¡¢Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¤½¤ÎÀê¤¤»Õ¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤í¤ó¤ÊÀê¤¤»Õ¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤¤ã²ñ¤¨¤Ê¤¤Àê¤¤»Õ¤â¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¤¤Äº¢¤«¤é¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡Àê¤¤¤Ë¥Ï¥Þ¤ê»Ï¤á¤Æ2¡Á3Ç¯¤¯¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡YouTube¤Ç¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¿Íµ¤Àê¤¤»Õ¤µ¤ó¤¬¡¢Á´¿È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¹â¤½¤¦¤Ê»þ·×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÀ®¸ù¼Ô¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ³«±¿¤·¤¿¤«¡×¤ò¸ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂçÂÎ¡¢¡ÖÀÎ¤Ï»à¤Î¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÉþ¤ä¹âµéÏÓ»þ·×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç½ª¤ï¤ë¡£´ðËÜÅª¤ËÃý¤ê¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤Þ¤¯¤Æ¡¢¼«¸Ê·¼È¯¥»¥ß¥Ê¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃÏÌ£¤ÊÉþ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×ÁÇÀ¤ò±£¤·¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä
¡½¡½²¿¿Í¤¯¤é¤¤»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡²ñµÄ¼¼¤Ë30¿Í¤¯¤é¤¤½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»²²Ã¼Ô¤Ï½÷À¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Ç¯Îð¤Ï40Âå¤è¤ê¾å¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÊÍ§¤À¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¡Ö¤¢¤Ã¡¢ÉÍÅÄ¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ÎÉþ¤È¤«¤òÃå¤Ê¤¤¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÏÌ£¤ÊÉþ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤âºÇ½ªÅª¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÏÍÎÁ¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡½é²ó¤ÏÌµÎÁ¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÇ¯´Ö·ÀÌó¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö1Ç¯Ê¬¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼»²²ÃÈñ¤ÏËÜÍè20Ëü±ß¤À¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç·ÀÌó¤ò¤¹¤ì¤Ð8Ëü8888±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö8Ëü8888±ß¤Ã¤Æ¼ê¤ò½Ð¤»¤½¤¦¤Ê¶â³Û¤À¤·¡¢Ëö¹¤¬¤ê¤Ç¤¹¤´¤¯±ïµ¯¤¬¤¤¤¤¿ô»ú¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç·ÀÌó¤·¤Æ1Ç¯´ÖÄÌ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÎÇ¯´Ö·ÀÌó¼Ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹Ö»Õ¤ÎÀê¤¤»Õ¤Ï¤ª¶â¤ò²Ô¤°¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¤Î²½¿È¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÀê¤¤»Õ¤âÅÐ¾ì¡Ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¤«¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿
¡½¡½¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡Ëè½µ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¿§¤ó¤Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¤òÇ¯´Ö·ÀÌó¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Á¥¹¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÎÍ§¤À¤Á¤â¡¢¤«¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢YouTube¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ëÀê¤¤»Õ¤¬¹Ö»Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥²¥¹¥È¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¥²¥¹¥È¤â¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë³¦·¨¤Ç¤ÏÍÌ¾¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¤Î²½¿È¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÄÌ¤¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¼çºÅ¼ÔÂ¦¤â»²²Ã¼Ô¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ³Ý¤±»ý¤Á¤·¤Æ¤ë¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥²¥¹¥È¤ò¸Æ¤ó¤À¤ê°ì½ï¤Ë¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤³¤ì¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¹ó¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤è¡×¥»¥ß¥Ê¡¼¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÏÁ´Éô¤¬²ø¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«¸Ê·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÎÉ¤¤¥»¥ß¥Ê¡¼¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¶²ÉÝ¤òÀú¤ë¹Ö»Õ¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö»ä¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¤³¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¿Í¤Ï»ä¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ËÍè¤Æ¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ»²²Ã¼Ô¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÉÔ°Â¾¦Ë¡¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö²¿¤«°¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¡½¡½¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤Ï¶²ÉÝ¤òÀú¤ë·Ï¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤òÇã¤ï¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¥ä¥Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¹ó¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤É¤ó¤É¤ó¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÁÇ¼ê¤ÇÊØ´ïÁÝ½ü¡¢¤ª¸Ô¤ÎÆü¸÷Íá¡Ä¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¹Ô¡Ê¤®¤ç¤¦¡Ë¡×¤ÎÃæ¿È
¡½¡½Ëè½µ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü¡Ö¹Ô¡Ê¤®¤ç¤¦¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¹Ô¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¹Ô¤Ï¸ç¤ê¤ò¤Ò¤é¤¯¤¿¤á¤Î½¤¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¼ïÎà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¿·¤·¤¤¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ç¿·¤·¤¤¹Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò²È¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËèÆü¤É¤ó¤Ê¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤éÁë¤ò³«¤±¤ÆÉô²°¤ò¾ô²½¤µ¤»¤ë¤È¤«¡¢¸ÀÎî¤ò¾§¤¨¤ë¤È¤«¡¢¿²¤ëÁ°¤ËâÔÁÛ¤¹¤ë¤È¤«¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÀ¹¤ê±ö¤ò30¸Ä¤¯¤é¤¤ÃÖ¤¤¤ÆËèÆü¼è¤êÂØ¤¨¤ë¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¼Ùµ¤¤òÊ§¤¦¤¿¤á¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ÇÆüËÜ¼ò¤ò°ì¾£ÉÓ´Ý¤´¤ÈÆ¬¤«¤é¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇ¼ê¤ÇÊØ´ï¤òÀö¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ÁÇ¼ê¤ÇÊØ´ï¤òÁÝ½ü¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¥È¥¤¥ì¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤È¡¢¥È¥¤¥ì¤Î¿ÀÍÍ¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ³«±¿¤¹¤ë¤é¤·¤¯¤Æ¡£ÁÇ¼ê¤ÇÀö¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¤½¤¦¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊØ´ï¤òÁÝ½ü¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¹Ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤ª¸Ô¤ÎÆü¸÷Íá¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢Ä«Æü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¸Ô¤ò³«¤¤¤ÆÁáÄ«¤ÎÆüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤ë¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«µ¯¤¤Æ¤«¤é¤¹¤°¤Ë¿å¤òÍá¤Ó¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¥¥Ä¤¯¤Æ¤ä¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½ËèÆü¡¢¹Ô¤ò¤ä¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡Ä«2»þ´Ö¡¢Ìë2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÏÉ¬¤º¹Ô¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Í§¤À¤Á¤«¤é¡Ö¥¹¥Ô¥È¥Ë¡¼¡×¡Ö±ö¥È¥Ë¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¡ÄÍ§¿Í´Ø·¸¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ï¥±
¡½¡½¤½¤³¤Þ¤Ç¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤Ê¤É¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Í§¿Í¤Ë¤ä¤¿¤é±ö¤òÇÛ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÈÆ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿å¤ò°û¤Þ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡Í§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ªÃã¤·¤Æ¤ë»þ¡¢Áê¼ê¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ËÇÈÆ°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿¿å¤ò¾¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤É¤¦¡©¡¡¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ï¡Ö¤¢¡¢ËÜÅö¤À¡£¤Ê¤ó¤«¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤Èµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤Î¸å¡¢¤½¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¤ÏÆóÅÙ¤È¤ªÃã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
¡½¡½Í§¤À¤Á¤È¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡Í§¤À¤Á¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¥È¥Ë¡¼¡×¡Ö±ö¥È¥Ë¡¼¡×¤È¤«¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¤À¤Á¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¡²è¥«¥Õ¥§¤Ë¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£»ä¤¬¤ªÅ¹¤Ç±§Ãè¤ÎÏÃ¤È¤«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¤«¤éÍè¤¿¿Í¡×¤È¤«¡Ö¼«Ê¬¤Ï±§Ãè¿Í¤À¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤ªÅ¹¤ËÍè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ö¿ÀÍÍ¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ëÃç´Ö¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¡¢³«±¿¥°¥Ã¥º¤¬Áý¤¨Â³¤±¡Ä
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¤À¤Á¤¬¸º¤Ã¤¿¤«¤ï¤ê¤Ë¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÊÍ§¤À¤Á¤¬Áý¤¨¤¿¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥»¥ß¥Ê¡¼¤ÇÍ§¤À¤Á¤È¾ðÊó¸ò´¹¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÊÍ§¤À¤Á¤Ë¡Ö¥Ö¥ê¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤ÎÀê¤¤»Õ¤µ¤ó¼Â¤Ï¸µ¥Þ¥ê¥¢ÍÍ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤ÎÀê¤¤»Õ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Þ¥ê¥¢¤ÎÁü¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡£¿ÀÍÍ¤¬¸«¤¨¤ë¿Í¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿ÀÍÍ¤Î¥°¥Ã¥º¤òÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¹¥¤¤ÊÍ§¤À¤Á¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÏÆü¾ï¡×Îø¿Í¤äÍ§¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤â¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½Åö»þ¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø¿Í¤Ï¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡Îø¿Í¤Ï¸«¤Æ¸«¤Ê¤¤¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£»ä¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ý¤ò½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â°ì½ï¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¹Ô¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¸µÎø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÆü¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡ËèÇ¯8·î8Æü¤Ï¡¢±§Ãè¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÈâ¤¬¤Ò¤é¤¯¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²¡¼¥È¡×¤È¤¤¤¦Æü¤Ç¡£¤½¤ÎÆü¤Ï¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸µÎø¿Í¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤ÎÆü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤ªÍ§¤À¤Á¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ò¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ö¥ê¥È¥Ë¡¼¡¡¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÏÆü¾ï¤Ç¤·¤¿¡£¹Ô¤ò¤ä¤ë¤Î¤âÄ«µ¯¤¤Æ»õËá¤¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿Í§¤À¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¡á»°Âð»ËÏº¡¿Ê¸éº½Õ½©
¡ÊÅíÂô ¤â¤Á¤³¡Ë