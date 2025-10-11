¡ÖÇúÃÆËâ¤Î´ã¶À¡×¤Ä¤¤¤Ë²òÊü¡¡¡Ö¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ß¥Ï¥ó¥¿¡¼¡×¥²¥ó¥¹¥ë¡¼¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹ÅÐ¾ì
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖHUNTER¡ßHUNTER¡×¡Ê¥Ï¥ó¥¿¡¼¡ß¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÇúÃÆËâ¡Ê¥Ü¥Þ¡¼¡Ë¡×¤ÎÄÌ¤êÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥²¥ó¥¹¥ë¡¼¡×¤¬ÃåÍÑ¤¹¤ëÆÃÄ§Åª¤Ê¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¾¦ÉÊ²½¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Æâ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ð¥ó¥³¥ì¡ª¡×¤Ë¤Æ¡¢10·î10Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬³«»Ï¡Ä¡Ä¤â¤È¤¤¡¢¡Ö²òÊü¡Ê¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¢£¡¡ÇúÃÆËâ°¦ÍÑ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÃé¼ÂºÆ¸½
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¡ÖHUNTER¡ßHUNTER ¥²¥ó¥¹¥ë¡¼¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤Ï¡¢¥²¥ó¥¹¥ë¡¼¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê»°³Ñ·Á¥ì¥ó¥º¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥ì¥ó¥º¤ò´°Á´¤Ë°Ï¤ï¤Ê¤¤¡È¥Õ¥ì¡¼¥à¥ì¥¹¹½Â¤¡É¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸¶ºî¥¢¥Ë¥á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¡È¤É¤³¤«¤é¥Æ¥ó¥×¥ë¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÉÆÈÆÃ¤ÎÂ¤·Á¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À½Â¤¤Ï´ã¶À¤ÎÌ¾»ºÃÏ¡¦Ê¡°æ¸©»ª¹¾»Ô¤Î¿¦¿Í¤¬Ã´Åö¡£¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·Á¾õ¤Ê¤¬¤é¤â·ÚÎÌ¤Ç³Ý¤±¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤È¼ÂÍÑÀ¤òÎ¾Î©¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡¸Í¶òÏ¤Äï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÂ³¤¯¡ÈÀí¤ê¥·¥ê¡¼¥º¡ÉºÇ¿·ºî
¡¡º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¡¢ºòÇ¯SNS¤òÆø¤ï¤»¤¿¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ¡×¸Í¶òÏ¤Äï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÂ³¤¯¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡ÖÀí¤Ã¤¿¡×¿·ºî¡£´ë²èÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÍß¤·¤¤·Á¤Çºî¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¸¶ºî¤Ø¤Î°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿°ïÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼õÃí¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥²¥ó¥¹¥ë¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÊÔ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿±é½Ð¤ä¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤¿³«È¯¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢¥Í¥¿¤ÈËÜµ¤¤ÎÍ»¹ç¤ò³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡ÖHUNTER¡ßHUNTER À»µ³»Î¤Î¼ó¾þ¤ê¡×¤ä¡ÖÍ©¡ùÍ·¡ùÇò½ñ ¸Í¶òÏ¤Äï¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡ÚºÆÈÎ¡Û¡×¤Ê¤É¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¼õÃíÃæ¡£¡Ö¥²¥ó¥¹¥ë¡¼¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥´¥ó¤È¤Î·ãÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤Ï¤¹¤°ÅÁ¤ï¤ë¤¢¤Î»°³Ñ¥ì¥ó¥º¡£ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¡ÖÇúÃÆËâ¡¢Êá¤Þ¤¨¤¿¡×¤ÈÀ¼³Ý¤±¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖHUNTER¡ßHUNTER ¥²¥ó¥¹¥ë¡¼¤Î¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤Ï9900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£È¯Á÷¤Ï2026Ç¯3·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤ÎÍ½Ìó¤ò¡£
