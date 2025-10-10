ヤクルト池山隆寛新監督、期待される“手腕”「感謝の気持ち」口にする選手も――選手の特長を見極め助言　求められる「4番」育成

池山新監督が就任会見を行った(C)T

「池山スワローズ」でチーム再建を目指す。ヤクルトは10月9日、来季の新監督に池山隆寛2軍監督の就任を発表。10日に都内で就任会見が行われた。

【動画】引退表明の川端慎吾、1100本目の一打は二塁打！神宮が湧く

池山新監督は「緊張とめちゃめちゃ嬉しい気持ちでいっぱいです」と述べ、「2軍監督をしながら1軍も見ていた。同じようにたくさん負けた。上を向くしかない。ヤクルト球団にお世話になった。恩返しのチャンスをいただいた」と力強くコメントした。

現役時代はヤクルト一筋19年間で球団2位の通算304本塁打を放ち、「ブンブン丸」と呼ばれた豪快なスイングで球場を湧かせ、遊撃では華麗な守備でファンを魅了した池山新監督は、今季まで6年間2軍監督を務め、若手選手の特長を熟知。信頼関係を築いてきた。

今季、1軍でキャリアハイの103試合に出場し、目標としていたシーズン100試合出場を果たした赤羽由紘も、池山新監督が育てた選手のひとりだ。

赤羽は「僕が育成で入ったときから池山さんだった。外野をやり始めたのも監督（池山2軍監督）の助言。感謝の気持ちがあります」と、内外野を守れるユーティリティとしての礎をつくってくれた池山新監督へ感謝の思いを口にしていた。その赤羽は来季、池山新監督のもとでさらなる飛躍が期待される。