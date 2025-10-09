2025年ベスコス受賞アイテムのクリスマスコフレ13選｜SHISEIDO、ランコム、SK-II…お得にお試し♡
＼店頭 9月26日予約スタート／
ベスコス受賞アイテムイン スリーピングマスクつき
開く度に現れるリップオイルなどの名品から新作デイクリームまで厳選12品を堪能
＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテム、ボディケアアイテムなどの現品＆ミニサイズ11個
・アイマスク（縦105×横198×厚さ12mm）
・ボックス（縦178×横214×マチ85mm）
＼店頭・WEB 10月10日予約スタート／
ベスコス受賞アイテムイン バッグつき
ベストセラー美容液からアイシャドウの限定カラーまで豪華11品が大集結
＜セット内容＞
・リミテッド エディション マルチ-ユース ブラッシュ スティックダスティローズ
・同 リップスティック（ベルベット リボン・クリムゾン リボン）
・同 リップグロス ピンク ボウ
・ダブル ウェア ゼロ スマッジ マスカラ（現品）
・リミテッド エディション アイシャドウ パレット G
・リニュートリィブ インテンシィブ ハンド クリーム 30ml
・アドバンス ナイト リペア アイ ジェル SMR コンプレックス 5ml
・シュープリーム プラス YP クリーム 15ml
・アドバンス ナイト リペア SMR コンプレックス 15ml
・同 クレンジング ジュレ 75ml
・バッグ（縦254×横311×マチ104mm）
ベスコス受賞アイテムイン チャームつき
ピテラによるエイジングケア効果をじっくりお試し
[btk_sh_comment_pro name="吉田朱里さん" job_name="美容インフルエンサー" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/202511g-48-a-6.jpg" kenja_title="hidden"]「3アイテムともに超実力派！ 私がリアルにリピート買いしているアイテムをお得にゲットできるチャンスは見逃せません。こういうときにしか手に入りにくいコンパクトなサイズ感も、ジムや旅行などに便利で重宝します」[/btk_sh_comment_pro]
＜セット内容＞
・フェイシャル トリートメント エッセンス 75ml（現品）
・ジェノプティクス インフィニットオーラ エッセンス［医薬部外品］ 10ml
・スキンパワー リニュー クリーム 15g
・キーチャーム（縦89×横46mm）
＼店頭・WEB 9月16日予約スタート／
ベスコス受賞アイテムイン コラボアイテム
人気美容液がアーティスト ステファン・キールが描く限定パッケージに
＼店頭 10月11日予約スタート／
アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
名品美容乳液の購入でスキンケアのミニ2品＆巾着つきの太っ腹
＜セット内容＞
・エコロジカル コムパウンド アドバンスト 60ml（現品）
・シスレイヤ エッセンシャル スキンケア ローション 15ml
・同 インテグラル クレーム コントゥール デ ユー 2ml
・ポーチ（縦145×横195×マチ70mm）
＼店頭・WEB 10月1日予約スタート／
アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン
3ステップで生命感に満ちた弾むハリツヤ肌に
[btk_sh_comment_pro name="森 香澄さん" job_name="フリーアナウンサー・タレント" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/202511g-48-a-13.jpg" kenja_title="hidden"]「ベスコスにも入賞した話題のアンチエイジング美容液と、化粧水＆クリームの3点を手軽にラインで試せるのがうれしい♪ 今まで一目置いていたアイテムを日常に取り入れて、短期集中で肌の底上げを狙いたい！」[/btk_sh_comment_pro]
＜セット内容＞
・オイデルミン エッセンスローション 30ml
・アルティミューン パワライジング セラム 15ml
・エッセンシャル イネルジャ ハイドレーティング クリーム 15g
＼店頭 10月25日予約スタート／
アドベントカレンダー アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン
最新技術と科学が融合したハリ肌育成アイテムが一堂に
＜セット内容＞
・スキンケアアイテムの現品＆ミニサイズ9個
・ボックス（縦230×横320×マチ270mm）
＼店頭・WEB 10月18日予約スタート／
アドベントカレンダー ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
昨年より現品増量の全24品が集結！ 充実の雑貨も必見♡
[btk_sh_comment_pro name="kanakoさん" job_name="ヘア＆メイクアップ アーティスト" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/202511g-48-a-17.jpg" kenja_title="hidden"]「リップやマスカラなど現品アイテムもたっぷり詰まった、とんでもないお得さに惹かれます！ ツヤ仕上げタイプにリキッドハイライターを組み合わせた冬のうるツヤ肌など、人気プライマー3種の使い分けも楽しみたい」
[/btk_sh_comment_pro]
＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテムなどの現品＆限定品＆ミニサイズ19個
・鏡（縦82×横75mm）、ハンカチ（縦200×横200mm）、ポーチ（縦115×横160×マチ50mm）など雑貨5点
・ボックス（縦270×横443×マチ100mm）
＼店頭・WEB 10月21日予約スタート／
アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン
幸福や繁栄を願う吉祥文様の小箱に多彩なAS シリーズのエイジングケアをイン
＜セット内容＞
・AS マイクロ ムース トリートメント s 90g（現品）
・トータルリップトリートメント 15ml（現品）とスキンケアアイテムのミニサイズ11個
※限定ボックス入り
＼店頭・WEB 10月24日予約スタート／
アドベントカレンダー アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン
美容液の現品が3品も！ 人気スキンケアラインをお得に試すチャンス
＜セット内容＞
・ブライトニング エフェクト エッセンス［医薬部外品］ 30g（現品）
・ザ オイル 50ml（現品）
・リンクル ソリューション プラス［医薬部外品］ 20g（現品）
・ザ ローション マスク 25ml×1枚（現品）
・スキンケアアイテムのミニサイズ9個
※限定ボックス入り
＼店頭 10月17日予約スタート／
アドベントカレンダー ベスコス受賞アイテムイン
ベスコス受賞の導入美容液を含む“使える”アイテムが続々
＜セット内容＞
・スキンケアアイテム、メイクアップアイテム、フレグランスアイテムなどの現品＆ミニサイズ23個
・キャンドル 75g
・ボックス（縦332×横253×マチ147mm）
＼店頭・WEB 9月16日予約スタート／
ベスコス受賞アイテムイン コラボアイテム
人気クリームがアーティスト ステファン・キールが描く限定パッケージに
＼店頭・WEB 11月1日予約スタート／
アンチエイジング ベスコス受賞アイテムイン ポーチつき
発酵エイジングケアコスメをフルラインで試せる豪華キット
[btk_sh_comment_pro name="小澤 桜さん" job_name="ヘア＆メイクアップ アーティスト" image="https://www.biteki.com/wp-content/uploads/2025/09/202511g-48-a-25.jpg" kenja_title="hidden"]「スターアイテムの「ザ ブラック エッセンス」は、さらりとしたくせのないテクスチャーながら保湿効果は抜群。夜はもちろん、朝使えば肌のキメが整ってメイクのもちが高まります。お得なチャンスに買い足しておきたい！」[/btk_sh_comment_pro]
＜セット内容＞
・ザ クリア クレンジングジェル 180ml（現品）
・ザ ブラック エッセンス 200ml（現品）
・同 リフト アイクリーム 15g（現品）
・同 クリーム［医薬部外品］ 5g
・同 ナイトチャージマスク 2g
・同 デイリーシートマスク 23.5ml×1枚
・バニティポーチ（縦100×横130×高さ160mm）
