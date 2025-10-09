「彼氏感半端ない」岩田剛典、夜道での振り向きSHOTにファンうっとり「365日イケメン！」

10月9日、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE・岩田剛典がInstagramを更新した。

【写真】バーシティジャケットを着こなす秋コーデを披露

岩田は、自身のInstagramアカウントにて、自身がプロデュースするブランド『GOD ONLY KNOWS』のジャケットなどを着用したオールブラックのコーディネートで、夜道を歩く姿や、振り向いて微笑む写真などを公開。

この投稿に対し、ファンからは、「365日イケメン！」「彼氏感半端ない」「最高過ぎる」「GOKコーデ可愛い」「素敵だよ〜」などの反響が寄せられている。

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEのメンバーとして活躍しながら、俳優やソロアーティストとしても活動している岩田。12月3日発売予定のソロアルバム『SPACE COWBOY』収録楽曲「Reaching for Your Light」が、自身初のドラマタイアップ曲として、現在放送中のテレビ東京系ドラマ『推しが上司になりまして フルスロットル』のオープニングに使用されている。