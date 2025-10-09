自民党初の女性総裁に選出された高市早苗氏（64）は、10月7日、Xを更新。その日、ノーベル生理学・医学賞を受賞した坂口志文・大阪大特任教授の業績を讃えた。坂口教授の受賞理由は、過剰な免疫反応を抑える「制御T細胞」を発見したことだが、高市氏は、

〈免疫に関する研究を続けてこられ、更年期の女性が罹りやすい関節リウマチなどの患者を多く救って下さった〉

とその功績を称賛。そして、それに続けて、

〈私は、大阪大学発のお薬のお陰で元気になりましたよ〉

と気になる言葉を記している。

実はそれほど知られていないが、高市新総裁は、更年期障害に悩まされ、15年ほど前からは、同症状の女性が罹患しやすい免疫異常による病「関節リウマチ」に苦しめられた過去がある。この総裁選での出馬会見でもそのことに触れ、関節を一つ失い、人工関節までつけるようになったことを明かしているのだ。

その間、彼女は、政調会長や総務相などの要職を歴任。多忙の身での闘病は、過酷を極めたことであろう。

「週刊新潮」では、闘病中の2013年、本人にインタビューし、激痛の苦しみについて自ら明かしてもらっている。以下、それを再録し、彼女が打ち勝った“闘い”の様子を詳らかにしてみよう。

（「週刊新潮」2013年5月2・9日号記事の再録です）

＊＊＊

総務会も欠席

「（2013年）3月5日、党の総務会を欠席してしまいました」

こう告白するのは、高市氏ご本人だ。

「総務会長の野田聖子さんと政策で揉めたせいで欠席したなどと報じられましたが、実は高熱でした。その2日前に、1000人以上の方と握手した後、うっかり手を洗わずに手掴みでおにぎりを食べたのが原因かも。風邪を引いている方が多い会場でしたので」

免疫抑制剤を服用し、菌に弱い体質となっているため、頻繁にうがいと手洗いをしなければ、体調を崩してしまうのだという。一体如何なる病気なのか。

特効薬はない

「私が罹っているのは関節リウマチです。夜は手足の関節にモーラステープという鎮痛消炎薬を貼ってから寝て、朝は早めに起き、お風呂に入って手指の強張（こわば）りをほぐしています。そうしないと、早朝の会議でメモを取れないものですから」

発熱や倦怠感を伴う膠原病の代表的な症状である関節リウマチについて、現役医師で医療ジャーナリストの森田豊氏が解説する。

「免疫異常によって関節痛が起こり、滑膜細胞が破壊されて関節が徐々に変形していく。また血の巡りが悪くなり、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞を引き起こす可能性もあります。患者は全国に70万人から100万人いると言われ、30代から60代の女性が発症しやすい。しかし、発病の理由はよく分かっていません」

薬で病状の進行が止まり、改善することもあるが、「特効薬」はないとされ、（2013年4月）1日に施行された「障害者総合支援法」のサービス対象に加えられた。

関節が破壊され

高市氏が振り返る。

「最初に異常を感じたのは、2009年の総選挙の前でした。1日500軒くらい訪ね歩いているうちに、膝に激痛を感じ始め、手の指の曲げ伸ばしも上手くいかなくなった。一日中歩き回り、何百人もと握手するから手足が痛くなるのかな、という程度に考えていました。ところが選挙から数カ月経った頃、あまりに関節が痛むので病院で診てもらったら、関節リウマチの可能性が高いと言われました。最初はショックでしたね」

この時は、血液検査で異常が見られたものの、まだ関節の破壊は確認されていなかった。ともあれ、薬の服用を開始したが、

「膝の激痛は変わらず、議員会館の廊下で立ち止まり、息をつくこともあった。痛み止めも飲んで病気と付き合っていますが、昨秋から症状が進行しているのではないかと感じ始めました。当時は党の広報本部長でしたから、年末の総選挙に向けて党の政策広報文書を作らなければならず、パソコンを打つと激痛が走る。改めて精密検査をしたところ、手関節の骨浸食が見られるということでした」

多忙を極め、7月の参院選までは通院時間の確保もままならないと語るが、

「これ以上、足が悪くなってしまった場合は、車イスも覚悟している。八代英太先生（元郵政相）も車イスに乗って活躍しておられました。立法活動なら、充分に続けられると思います」

＊＊＊

その後、車イス生活にはならなかったものの、冒頭で記したように、関節をひとつ失うほどの苦しみを味わった高市氏。その症状を緩和したのは、良薬との出会いだったようだ。

2019年にも、「週刊新潮」は彼女の病状について取材。その際、高市氏はこう答えている。

〈現在も治療中ですが、薬を替えたところ、症状が改善しましたので、仕事には全く影響ありません〉

秘書も補足して述べている。

〈確かに、以前はかなり辛い時期がありました。病院を替えたり、毎週自分で注射を打ったり、何種類も薬を飲んだりと。でも良い薬に出会えたことで、今は週1回薬を飲み、月1回通院する程度で済んでいます〉

この「良い薬」こそが、高市氏がXで述べた「大阪大学の薬」のことを指しているのだろう。これがなければ、総裁への道はもしかしたら閉ざされていたのかもしれない。

新総裁の知られざる闘病記。今総裁選での彼女の公約の中には、「『女性の健康』ナショナルセンター機能の構築の推進」が掲げられている。

デイリー新潮編集部