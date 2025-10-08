きちんと感も欲張れる「チノパンの履き回し方」スタイルも悪く見えない「稼働率の高い1本」

どんなトップスとも相性がよく足元も選ばないから、デニムに並ぶ活躍が期待できるチノ。親しみやすさに加えて、トラッドな品格も持ち合わせているいいことずくめなアイテムは、スタイリングにおいてもプラスの効果を発揮。







「スラックス感覚ではける」タック入りの太めストレート

着回すチノパンツ／プルミエ アロンディスモン

チノながらしなやかではき心地がいい、ほどよくライトなリネン混。きちんと感があるだけでなく、のっぺり見えも解消できるフロントタックは、外側から内にむかってカーブを描くよう設計することで、ワイドながらスタイルアップにつながるすっきり感を獲得。







ゆるくないずるぶか

チノパンツは着まわし。シャツ、ベルト／ともにザ シンゾーン（Shinzone ルミネ新宿店） 帽子／ステットソン（ステットソン ジャパン） バッグ／L.L.Bean（L.L.Beanカスタマーサービスセンター） サンダル／カミナンド（グラビテート）

ゆとりのある足まわりに対して、ウエストがきゅっと締まるシルエットにより、おのずとメリハリが誕生。トップスにオーバーサイズを選んでもだらしなさはなし。サイズと素材に心地よさを含ませて、マニッシュな上下にリラックス感を上乗せ。タックイン＋ベルトの丁寧なウエストマークで品行方正に。







スニーカーで成立するきちんと感

チノパンツは着まわし。ベスト、手に持ったジャケット／ともにKUME 時計／グランドセイコー（セイコーウオッチお客様相談室） ピアス／mimi33（サンポークリエイト） バッグ／ヴァジック（ヴァジックジャパン） スニーカー／コンバース（コンバースインフォメーションセンター）

落ち着いた雰囲気ではけるうえ、スニーカーとも相性がいいすそ幅。腰から下の気どらなさが、ONに向く装いのほどよい抜けとして作用。セットアップだとフォーマルなベストがチノのおかげでリアルに着地。キレイめな印象はキープするため、チノとなじませるように、スニーカーはベージュを選択。









（アイテムのプライスや着回しパターンなど詳細）

