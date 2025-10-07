2025年10月3日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。部屋を改装する様子を公開した。

【写真】職人の技術にも脱帽……はじめしゃちょーが作り上げた「メタルレインボー」の部屋

今回アップされた「ヤバい部屋を作ってしまった」は、人気企画の「家改造コーナー」の内装編。夏に5億円の豪邸の外装を大改変したが、おしゃれになってしまったことに「YouTuberっぽくない」と語るはじめしゃちょー、そこで、今後内装に手を加えていくと話す。今回はその第一弾とのことだ。

数年前に世界一黒い塗料で世界一黒い部屋を作ったが、現在はほぼ使っておらず物置状態。そこで、今回はこの部屋を改造していくことにするそう。まずは物を片付けて、部屋を掃除。その後2つの業者に頼んで、メタルレインボーの部屋に改造していくそう。はじめしゃちょーは、「これはもう（世界一黒い部屋を）超えているでしょう」と自信を見せていた。

業者が入る前に、自身の手で剥がせる壁紙を剥がしていくが、壁のほとんどを塗料で塗っているため数カ所しか剥がせる部分がない。床を剥がせることに気がつき、剥がしていくと木目調の床がお目見え。一気に部屋が明るくなっていた。残りは業者にバトンタッチしていく。

まずは、1つ目の業者に棚と鏡を撤去してもらう。スッキリしたところで、2つ目の業者が登場。メタルレインボーに塗装をしていく。作業スタート前、業者の方の膝を映すとメタリックな蛇柄が見えている。業者の方曰く、「本物の蛇にメタル加工をして。なんでもメタルにしますので」とのことで、AirPodsやスニーカーなどメタル加工した実物を見せていく。そんな中、「今日は（はじめしゃちょーも）施工をしてもらうじゃないですか。日本を代表するYouTuberの身の安全を守らなくちゃいけないので」とメタル加工したヘルメットも渡す用意周到ぶり。さらにプレゼントとして取り出したのは、メタル掃除機。これから出来上がるであろうメタルレインボーの部屋の世界観にぴったりだった。

まずはテストとして、板を1枚貼り付けてみることに。はじめしゃちょーも手伝いながら実際に板を接着させていく。1枚だけでもド派手な部屋になることが容易に想像できる。その後は業者の方の力で施工完了。すでに中を見ているというトゥイが、漢字三文字で表した感想は「超絶神」。どんな仕上がりになっているのだろうか。施工費400万円という部屋の扉を数センチ開けただけでレインボー柄が見えており、電気のスイッチ部分までしっかり加工されている。中に入って電気をつけると、そこには床から天井、細かい部分までメタルレインボー化された「悪い夢を見ているかのような空間」が。元が世界一黒い部屋だとは思えない部屋が完成していた。

そんな同動画には「妖怪ウォッチのきまぐれゲートやん」、「職人さんの技術、素晴らしいですね」、「家改造コーナーのワクワク感が好きだ」などの声が寄せられていた。さらに、「どうぶつの森みたいにコロコロ変えるの凄すぎる」、「今の改造では物足りずまだレベルアップしようとするの最高」など、改装を重ね続けているはじめしゃちょーへのコメントも盛り上がっていた。

（文＝高橋梓）