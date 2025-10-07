超特急・タカシが贈る♡「Freecus」2nd Collectionが登場！ネイル＆アクセが輝く
超特急・タカシがプロデュースするブランド「Freecus（フィカス）」から、待望の2nd Collectionが登場しました。クルエルティフリーやニッケルフリーなど、エシカルな取り組みを大切にしながら、誰もが自由に楽しめるジェンダーレスなデザインが魅力。ホリデーシーズンにぴったりな“幸福”をテーマにしたアクセサリーと、“深み×温かみ”を感じるネイルカラーで、冬のおしゃれをアップデートしてくれます♪
超特急・タカシが手掛ける「Freecus」2nd Collection
プロデューサーの超特急・タカシが掲げる「誰もが自由におしゃれを楽しめる」想いを形にした「Freecus」。
今回の2nd Collectionでは、“幸福”を意味するパールを主役にしたアクセサリーと、花の名前に由来する5色のネイルポリッシュが登場。
アクセサリーは金属アレルギーに配慮したニッケルフリー仕様で、上品さとカジュアルさを兼ね備えたデザイン。ハートモチーフや華奢なパールが印象的で、デイリーにも特別な日にもマッチします♡
ホリデーを彩る“幸福”のアクセサリー＆5色のネイル
アクセサリーは高級感のある「Luxe（Silver925）」と、軽やかな「Light（真鍮）」の2タイプを展開。価格はLuxeが93,500円（税込）、Lightが49,500円（税込）。
ネイルポリッシュは、花をテーマにした全5色がラインナップ。価格は各14,300円（税込・ネイルケアキット付き）。季節を問わず楽しめる、洗練されたカラーバリエーションです。
カラー：
Sansevieria（サンスベリア）：深みのあるグリーン
Poinsettia（ポインセチア）：クリスマスを思わせるレッド
Metallina（メタリナ）：メタリック調のチャコールグレー
Antique wood（アンティークウッド）：落ち着きのあるブラウン
翡翠葛（ヒスイカズラ）：透明感のあるターコイズブルー
限定特典付き♡先行販売スケジュールをチェック
＜ラインナップ＞
・アクセサリーコンプリートセット（全5種＋ウッドブラシ付き）
価格：Luxe：93,500円（税込）／Light：49,500円（税込）
・ネイルポリッシュコンプリートセット（全5色＋ケアキット付き）
価格：14,300円（税込）
先行期間は2025年10月6日（月）12:00～10月14日（火）23:59。期間中に購入した方全員にオリジナルネイルシールをプレゼント。
さらに、抽選で5名様にタカシの直筆サイン入りチェキ、10,000円（税込）以上の購入で“コレクションブック”をプレゼント。
豪華なコンプリートセットも必見です♡一般発売は2025年12月を予定。この冬は「Freecus」で、あなたらしい自由なおしゃれを楽しんでみて。
Freecusと一緒に、心まで輝くホリデーを♡
タカシの想いが詰まった「Freecus」2nd Collectionは、ただのファッションではなく“自分らしさ”を表現するためのアイテム。
エシカルな姿勢とジェンダーレスなデザインで、誰もが心地よくおしゃれを楽しめるように作られています。アクセサリーで華やかに、ネイルでさりげなく自分を彩って。
ホリデーシーズンを「Freecus」と共に、心から輝く時間にしてみませんか？