超特急・タカシが贈る♡「Freecus」2nd Collectionが登場！ネイル＆アクセが輝く

超特急・タカシがプロデュースするブランド「Freecus（フィカス）」から、待望の2nd Collectionが登場しました。クルエルティフリーやニッケルフリーなど、エシカルな取り組みを大切にしながら、誰もが自由に楽しめるジェンダーレスなデザインが魅力。ホリデーシーズンにぴったりな“幸福”をテーマにしたアクセサリーと、“深み×温かみ”を感じるネイルカラーで、冬のおしゃれをアップデートしてくれます♪

超特急・タカシが手掛ける「Freecus」2nd Collection

プロデューサーの超特急・タカシが掲げる「誰もが自由におしゃれを楽しめる」想いを形にした「Freecus」。

今回の2nd Collectionでは、“幸福”を意味するパールを主役にしたアクセサリーと、花の名前に由来する5色のネイルポリッシュが登場。

アクセサリーは金属アレルギーに配慮したニッケルフリー仕様で、上品さとカジュアルさを兼ね備えたデザイン。ハートモチーフや華奢なパールが印象的で、デイリーにも特別な日にもマッチします♡

アクセサリーは高級感のある「Luxe（Silver925）」と、軽やかな「Light（真鍮）」の2タイプを展開。価格はLuxeが93,500円（税込）、Lightが49,500円（税込）。

ネイルポリッシュは、花をテーマにした全5色がラインナップ。価格は各14,300円（税込・ネイルケアキット付き）。季節を問わず楽しめる、洗練されたカラーバリエーションです。

カラー：

Sansevieria（サンスベリア）：深みのあるグリーン

Poinsettia（ポインセチア）：クリスマスを思わせるレッド

Metallina（メタリナ）：メタリック調のチャコールグレー

Antique wood（アンティークウッド）：落ち着きのあるブラウン

翡翠葛（ヒスイカズラ）：透明感のあるターコイズブルー

限定特典付き♡先行販売スケジュールをチェック

＜ラインナップ＞

・アクセサリーコンプリートセット（全5種＋ウッドブラシ付き）

価格：Luxe：93,500円（税込）／Light：49,500円（税込）

・ネイルポリッシュコンプリートセット（全5色＋ケアキット付き）

価格：14,300円（税込）

先行期間は2025年10月6日（月）12:00～10月14日（火）23:59。期間中に購入した方全員にオリジナルネイルシールをプレゼント。

さらに、抽選で5名様にタカシの直筆サイン入りチェキ、10,000円（税込）以上の購入で“コレクションブック”をプレゼント。

豪華なコンプリートセットも必見です♡一般発売は2025年12月を予定。この冬は「Freecus」で、あなたらしい自由なおしゃれを楽しんでみて。

タカシの想いが詰まった「Freecus」2nd Collectionは、ただのファッションではなく“自分らしさ”を表現するためのアイテム。

エシカルな姿勢とジェンダーレスなデザインで、誰もが心地よくおしゃれを楽しめるように作られています。アクセサリーで華やかに、ネイルでさりげなく自分を彩って。

ホリデーシーズンを「Freecus」と共に、心から輝く時間にしてみませんか？