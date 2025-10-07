【買うならこれ】今シーズンイチオシの「iPhone 17 」をレビューします。最もバランスが良いのは無印ですね1
人気YouTubeチャンネルでIT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、「【買うならこれ】今シーズンイチオシの『iPhone 17』をレビューします。最もバランスが良いのは無印ですね」というタイトルの動画を公開した。戸田氏は本動画で、今シーズン登場したiPhoneの中でも「iPhone17無印」モデルを「本当に一押しのモデル」とし、その理由や細かな魅力について“独自の視点”から徹底解説した。
まずデザイン面では「前よりあんまり変わっていないですね。ほぼ一緒と言ってもいいでしょう」と述べつつ、新色セージやラベンダーなど5色のラインナップに注目。「ちょっとパステルっぽい色合いが多いので、色が好きな方にもいいのでは」と語った。
ハードの進化も戸田氏は高評価。従来の6.1インチから6.3インチへ画面拡大し、「Proと画面サイズが同じになった」という点についても触れ、「ディスプレイは明るくてめちゃめちゃきれい。120Hz駆動も一緒なので、ゲームにも最適ですね」と推奨。「常時表示」「最大輝度3000」などの新仕様も現行Proモデルと遜色ないことを強調している。
重量については、「177gと結構軽い。実用的なスマートフォンとして使い勝手が非常にいい」とし、「無印ならではのバランスが光る」と評価。また、SIMスロット廃止で炎上気味な動きに対しても「ゆくゆくはそうなる。防水性能や盗難対策にもメリットがある」と肯定的な見解を示した。
性能やバッテリーについても独自の検証を交えて紹介。Apple A19 Pro（6コアGPU）の「Pro」モデルに対し、無印の17はA19（5コアGPU）で性能差はあるものの、「値段まで考えれば無印がベストバランス」と断言。「Androidハイエンド機を凌駕するほどのパフォーマンス」や、16から大きく伸びた「最大30時間」とするバッテリー性能などにも触れ、「バッテリー使えるようになったなーって思います」と感想を述べた。
カメラ性能もアップグレードされており、「16の超広角が12MPだったのに対して、17は48MP」と進化。「Proは8倍ズーム対応だが、無印は2倍、デジタル込み10倍まで」と違いを紹介しつつ「画像の立体感、ドラマチックな写真も簡単に撮れる」と独自視点でレビューした。
最後には「iPhone17、無印の256GBモデルで129,800円。ストレージ増のコスパを考えれば256GBがオススメ。やっぱりベストバイです」と価格面からも推奨。「今シーズンのiPhoneの中で一番売れると思うし、全スマホランキング1位になるんじゃないか」と高評価。「僕の点数評価、超高得点、85点つけたい」と締めくくり、「迷わず買っていいと思います」と太鼓判を押した。
