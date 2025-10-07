¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¼í¤ë¤«¡¢¼í¤é¤ì¤ë¤«¨¡¨¡¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ò½±¤¦»Ë¾åºÇ¶§¤Î¶¼°Ò¤òÂª¤¨¤¿Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë¡È¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ò¼ç¿Í¸ø¡É¤ËÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¡Ê11·î7Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈºÇ°¤ÎÃÏ¡É¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤É¤Î¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡×ºîÉÊ¤È¤â°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÎÊª¸ì¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¿·Í½¹ð
¡¡±ÇÁü¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ò³êÍî¤·¡¢²á¹ó¤ÊÏÇÀ±¡ã¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡ä¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î»Ñ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£Åê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡ã¥Ç¥¯¡ä¤¬·ý¤òÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢ÒöÓ¬¤ò¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤ËÁÇ´é¤ò±£¤·¡¢¡È¼í¤ë¼Ô¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬¡¢¶ì¤·¤²¤ËÒñ¡Ê¤¦¤á¡Ë¤¯»Ñ¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤òÁ¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£
¡¡¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢±§Ãè¤Ç°ìÈÖ´í¸±¤ÊÀ±¤Ø¡×¡½¡½¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢ÂçÃÏ¤â¶õ¤â¿¹¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬²ç¤òÇí¤¯ÏÇÀ±¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡£¤½¤³¤Ç¥Ç¥¯¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¶§¤ÎÊá¿©¼Ô¤¿¤Á¤À¡£
¡¡3ËÜ¤ÎÄ¹¤¤Â¤ò´´¤ËÍí¤Þ¤»¿Ê¤àµðÂç¤ÊÀ¸Êª¡¢¾Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¡¤È¹Å¤¤¹ÃÍå¤ò»ý¤Ä²øÊª¡¢Ä¹¤¤Èø¤ò»ý¤ÄÍãÎµ¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¹ÔÀ¸Êª¡¢¼Â¤òÇúÃÆ¤Î¤è¤¦¤ËÇËÎö¤µ¤»±Ô¤¤Ûù¤òÈô¤Ð¤¹¿¢Êª¤Ê¤É¡½¡½°Û·Á¤Î¶¼°Ò¤¬¼¡¡¹¤È¥Ç¥¯¤ò½±¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢È¾¿È¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾¯½÷¡¦¥Æ¥£¥¢¡£¶Ë¸Â¤ÎÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£²á¹ó¤ÊÎ¹¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥ÉºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡½¡½Á´¿È¤ò±Ô¤¤²ç¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿µðÂç¤Ê²øÊª¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½Æ¤ò¹½¤¨¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤ÉôÂâ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¼ÔÆ±»Î¡É¤Î¼í¤ê¤Ï²×Îõ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¼í¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¨¡¨¡¡È¼ºÇÔ¤¬»à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÉÏÇÀ±¤Ç¡¢¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¿¹È¤Î·õ¤ä±©¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿½â¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼ÆÃÍ¤ÎÉð´ï¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡£¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿Éð´ï¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¡¢¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ÑµÒ¤¬¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÎÇØÃæ¤Ë¡È³ç¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡ÉÎ¹¤ò¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¶²¤í¤·¤¯¤âÈ¿±ÑÍºÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¾¯½÷¤¬¶¦¤Ë¿Ê¤à¡£¤³¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÎËÁ¸±¤³¤½¤¬¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¹ÓÌî¤òÇØ¤Ë°ì¿ÍÎ©¤Ä¥Ç¥¯¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÝµÁó¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¿¢Êª¤ÎÌ¢¤ä¿¨¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿¹È¤Î·õ¤ò¹½¤¨¤ë¥Ç¥¯¤È½Æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Æ¥£¥¢¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸É¹â¤ÎÀï»Î¤¬¡¢¾¯½÷¤ËÇØÃæ¤òÍÂ¤±¤ë¡½¡½¡£¡È¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¾ï¼±¡É¤òÊ¤¤¹Ä©ÀïÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¿·Í½¹ð
¡¡±ÇÁü¤Ï¡¢À¨¤Þ¤¸¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ò³êÍî¤·¡¢²á¹ó¤ÊÏÇÀ±¡ã¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡ä¤ËÃåÎ¦¤¹¤ë¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î»Ñ¤ÇËë¤ò³«¤±¤ë¡£Åê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡ã¥Ç¥¯¡ä¤¬·ý¤òÃÏÌÌ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¡¢ÒöÓ¬¤ò¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤Î²¼¤ËÁÇ´é¤ò±£¤·¡¢¡È¼í¤ë¼Ô¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¿¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤¬¡¢¶ì¤·¤²¤ËÒñ¡Ê¤¦¤á¡Ë¤¯»Ñ¡½¡½¤½¤ì¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¤¿¤ÊËë³«¤±¤òÁ¯Îõ¤Ë°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£
¡¡3ËÜ¤ÎÄ¹¤¤Â¤ò´´¤ËÍí¤Þ¤»¿Ê¤àµðÂç¤ÊÀ¸Êª¡¢¾Ý¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¡¤È¹Å¤¤¹ÃÍå¤ò»ý¤Ä²øÊª¡¢Ä¹¤¤Èø¤ò»ý¤ÄÍãÎµ¤Î¤è¤¦¤ÊÈô¹ÔÀ¸Êª¡¢¼Â¤òÇúÃÆ¤Î¤è¤¦¤ËÇËÎö¤µ¤»±Ô¤¤Ûù¤òÈô¤Ð¤¹¿¢Êª¤Ê¤É¡½¡½°Û·Á¤Î¶¼°Ò¤¬¼¡¡¹¤È¥Ç¥¯¤ò½±¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈà¤¬½Ð²ñ¤¦¤Î¤Ï¡¢È¾¿È¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Î¾¯½÷¡¦¥Æ¥£¥¢¡£¶Ë¸Â¤ÎÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤Ï¡¢À¸¤±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£²á¹ó¤ÊÎ¹¤Î²Ì¤Æ¤Ë¡¢Èà¤é¤Ï¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥ÉºÇ¶¯¤ÎÅ¨¡½¡½Á´¿È¤ò±Ô¤¤²ç¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿µðÂç¤Ê²øÊª¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë½Æ¤ò¹½¤¨¤¿¿Í´Ö¤é¤·¤ÉôÂâ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡È¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¼ÔÆ±»Î¡É¤Î¼í¤ê¤Ï²×Îõ¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¼í¤é¤ì¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¡×¨¡¨¡¡È¼ºÇÔ¤¬»à¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÉÏÇÀ±¤Ç¡¢¼ã¤¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÏÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿¿¹È¤Î·õ¤ä±©¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿½â¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼ÆÃÍ¤ÎÉð´ï¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡£¥·¥ê¡¼¥º¤´¤È¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿Éð´ï¤Î¿ô¡¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡º£Ç¯7·î¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥³¥ß¥³¥ó¤Ç¡¢¥À¥ó¡¦¥È¥é¥¯¥Æ¥ó¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ÑµÒ¤¬¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤ÎÇØÃæ¤Ë¡È³ç¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡ÉÎ¹¤ò¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¶²¤í¤·¤¯¤âÈ¿±ÑÍºÅª¤ÊÂ¸ºß¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¾¯½÷¤¬¶¦¤Ë¿Ê¤à¡£¤³¤ÎÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÎËÁ¸±¤³¤½¤¬¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¹ÓÌî¤òÇØ¤Ë°ì¿ÍÎ©¤Ä¥Ç¥¯¤òÉÁ¤¤¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢ÝµÁó¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ç¿¢Êª¤ÎÌ¢¤ä¿¨¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¿¿¹È¤Î·õ¤ò¹½¤¨¤ë¥Ç¥¯¤È½Æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Æ¥£¥¢¤¬ÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¶¦Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸É¹â¤ÎÀï»Î¤¬¡¢¾¯½÷¤ËÇØÃæ¤òÍÂ¤±¤ë¡½¡½¡£¡È¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¤Î¾ï¼±¡É¤òÊ¤¤¹Ä©ÀïÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£