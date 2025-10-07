シャープさとフレンドリーさを両立するカワサキの「新ネイキッドバイク」 ビギナーにも　人気の「Ninja 250」2026年モデル発売 2種類の新色で登場

入門モデルとしても最適な一台

カワサキは、鋭いスタイルを持つフルカウルモデル「Ninja 250」の2026年モデルを2025年11月1日より発売することを発表しました。

国内市場における2気筒エンジン搭載の「Ninja」シリーズの中で最も小さな排気量を持つNinja 250は、シャープなデザインに軽量性と高いパフォーマンスを併せ持つことから、様々なタイプのライダーから愛されているスポーツモデルです。

【画像】スポーティな外観と乗りやすさを両立!! カワサキ「Ninja 250」2026年モデルを画像で見る（16枚）

同モデルには、最高出力26kW（35PS）／12500rpm、最大トルク22N・m（2.2kgf・m）／10500rpmを発生する扱いやすい特性を持つ水冷4ストローク並列2気筒エンジン（排気量248cc）が搭載されています。

また、アシスト＆スリッパークラッチやLEDヘッドライトユニット、ギヤポジションインジケーターなどの装備を標準で備えており、ライダーをしっかりとサポートします。

鋭さを感じさせるスタイリングでありながら、ややアップライトに設定されたライディングポジションによって、日常の街中走行からツーリングまで幅広い用途に対応可能なモデルとなっています。

「メタリックカーボングレー×メタリックイエローイッシュグリーン」と、「ギャラクシーシルバー×キャンディパーシモンレッド」の2色のカラーバリエーションが用意された同モデルの価格（消費税込）は72万6000円に設定されています。