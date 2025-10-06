北海道限定の「生ノースマン」が新宿に！関東初登場の「山親爺ゆきだるま」も買えるよ

「伊勢丹 新宿店」（東京都新宿区新宿3-14-1）に、北海道・札幌の老舗菓子舗「札幌千秋庵」が期間限定で登場します。

期間は2025年10月22日から28日までです。

三越伊勢丹オンラインストアでは、10月18日10時まで一部商品の事前予約を受け付けています。商品がなくなり次第終了となります。

ゆきだるま型クッキーが可愛い

北海道内でも札幌と新千歳空港でしか販売していない「生ノースマン」も販売されます。しっとりとした食感のパイ生地の中に、甘みを抑え渋みの少ないあんこと、ふわふわの生クリームがたっぷり入った和洋折衷スイーツです。4個入で、価格は1251円（保冷袋含む）。

また、関東初登場の「山親爺ゆきだるま」は、札幌千秋庵の代表商品である、上質なバターとミルク、卵を使用した風味豊かな洋風煎餅「山親爺」をベースとした商品です。「山親爺」を使用したゆきだるま型の特製クッキーの上に、ふわふわのホワイトチョコレートをのせています。9個入りで、価格は1281円。

ほか、「ノースマンアソート」（こしあん4個、つぶあん・ミルク各2個）などがあります。

10月22日から28日までの期間中、エムアイカード会員限定の販売時間があります。詳細は10月15日ごろ伊勢丹新宿店から発表されます。

＜参考＞

伊勢丹新宿店 公式サイト

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）