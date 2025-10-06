上白石萌音 歌手デビュー10周年イヤーがスタート！「じっくりと感謝をお伝えする1年」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が10月5日、東京・青山月見ル君想フにて、約100名のファンを招いたトーク＆ライブ『Mone Kamishiraishi Special Live 105』を開催した。

■ニューアルバムの発売、ライブ開催など新情報も発表

この会場は、上白石にとって初めてライブを行った思い出深い場所。初ライブはワンマンでもなくまだデビュー前だったと、満員の会場を見ては感慨深げに語った。

そしてそんな会場で披露されたのは、初ライブと同じセットリスト。登場前のBGMも当時と同じにしたというこだわりよう。月日を経て改めて披露された楽曲たちは、歌手として努力を重ねてきたことを歌声が証明するような素晴らしいパフォーマンスとなった。

また、ライブ内では10周年に関連する様々な発表が行われた。まず、デビュー作品『chouchou』のアートワークを撮った同じスタジオで、当日撮影してきたばかりという新アーティスト写真が公開。

そしてデビュー後、様々な縁から歌い繋いでこれたことを表した10周年ロゴも公開。10周年記念グッズもオンラインで販売スタートした。

さらにデビュー作品と同じく“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というテーマで制作したニューアルバム『texte』が2026年2月にリリースされることも発表された。『chouchou』に収録されている曲の再録音も含め、映像作品のカバーとオリジナルを織り交ぜて収録される。

またライブの開催も発表された。2026年3月21・22日（日）に兵庫・神戸国際会館こくさいホール、3月29日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて行われる。詳細は11月上旬に発表される。

PHOTO BY Ayako Yamamoto

■リリース情報

2026年2月発売予定

ALBUM『texte』

■ライブ情報

タイトル未定

[2026年]

03/21（土）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

03/22（日）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

03/29（日）神奈川・パシフィコ横浜国立大ホール

■関連リンク

10周年記念グッズの購入はこちらから

https://tookabase.com/shop/kamishiraishimone

10周年特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/10thanniversary/

上白石萌音 OFFICIAL SITE

https://kamishiraishimone.com/

https://www.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/