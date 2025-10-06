【大画面格安ノートPC】この価格なら文句なしの性能！「 ACEMAGIC LX15Pro 7430U」をレビューします
【大画面格安ノートPC】この価格なら文句なしの性能！「ACEMAGIC LX15Pro 7430U」をレビューします──動画でIT・ビジネス書作家の戸田覚さんが登場し、注目の格安ノートPC『ACEMAGIC LX15 Pro』の徹底レビューを行った。戸田さんは「今回は非常にコスパの高いASMAGICのノートパソコン、LX15 Pro紹介したいと思います。これ、ご家庭とか会社で使うメインマシンに最高です」と太鼓判を押し、その特徴や実際の使用感を語った。
動画の冒頭で戸田さんは「ボディもなかなか薄いんですよね。タイプAがギリギリの高さじゃないですか」と物理的な作り込みの良さを指摘。実際に本体を分解して内部構造をチェックし、「ノートパソコンにしては珍しく増設可能ということで、中開けてみました」と、SSDやメモリの追加が容易である点を強調。「メモリーがちゃんと1枚刺さってるんで、16もう1枚刺せばデュアルチャンネルの32になりますよね。両方外して32×2にすることもできます」と専門家らしい目線で解説した。
基本性能も戸田さんは高く評価。15.6インチの大画面・重量1681gと「このサイズのパソコンとしては軽い」としつつ、「価格の割には性能上々なんですよね。Ryzen 5の7430U搭載しています」と語り、CINEBENCH R23でのスコアも上々だったと明かした。また、実用面として「大画面にしてはなかなか軽い方ですね。会社から自宅へ持って帰るといった用途であれば十分です」と解説。さらに「アンチグレアでとっても画面見やすい」と、日常使いの快適さにも触れた。
細かな配慮も見逃さない。A5配列のキーボードには「付属のシリコン製カバーで日本語表記にできるのが良い」と評価し、ホコリや汚れ防止にも一役買う点もピックアップ。「このカバー、なかなかね、良いアイディアだなと、いつも僕は思っております」と述べている。静音性にも触れ、「実際使っていても、ファン回っているの分かりますけれども、相当静かですね。やっぱりCPUの省電力性が高いというのも、いいように働いている」と実使用での体験談も紹介。
最後に戸田さんは「性能が、あの、価格の割には性能上々なんですよね。Ryzen 5の7430U搭載しています。大画面モデルで値段を抑えて仕事に使えるモデルを探していると。特にWindows10からの買い替えという方にはとても良いと思いました」と独自の見解をまとめ、「メインマシンにおすすめです。持ち歩きというよりは背負う機ですね、におすすめ。でも軽いので、家に持って帰る、会社に持って行くといった用途でしたら十分ですね」と締めくくった。
今回のレビュー動画は、コストパフォーマンスも実用性も両立したノートPCを探しているユーザーにとって、まさに“買い”な一台として本機を推薦する内容となっている。
