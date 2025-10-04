【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年10月6日〜10月12日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月6日〜10月12日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『恋愛面ではスムーズに進む道を選びましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
身の回りで起きる変化に不安を抱くことがあるでしょう。過去からヒントを得るより新しい行動を取っていく方が手応えは得られます。仕事や公の場では自分をアピールしていく力が強いです。けれど、タイミング的に馴れ馴れしい人か実力不足の人が寄って来やすいでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「好きな人」と「上手く進展する人」が一致しにくい時です。自分を激変させないと相手に認めてもらえないなど、苦労が必要な縁は手放していくと良いでしょう。シングルの方は、思い込みが激しい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の恋愛での理想を押し付けて来ます。
｜時期｜
10月7日 自分ではペースが掴めない ／ 10月10日 みんなを引っ張る
｜ラッキーアイテム｜
船
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞