スヌーピー＆ムーミンの郵便局で買える「おくるシリーズ」新作は風船デザイン！クリアバッグやPVCケース入り一筆箋など実用的な5アイテムが登場
「送る×贈る」をコンセプトに、スヌーピー やムーミンなどキャラクターたちのレターセットやシールを展開している「おくるシリーズ」。2025年9月16日より、風船を持ったスヌーピーたちが大切な想いを届ける、心温まるデザインの新作が登場。贈り物やフリマアプリの梱包に役立つ5アイテムを紹介しよう。
【画像】スヌーピー＆ムーミンの「おくるシリーズ」新作を見る
■「PVCケース入り一筆箋セット」(1320円)
収納や持ち運びに便利なピンクのクリアケースに入った、封筒付きの一筆箋セット。封筒5枚、一筆箋15枚入りの充実した内容で、日常のお礼状から推し活グッズの交換時に添える一言メッセージまで大活躍。スヌーピーの足あとがワンポイントで入ったPVCケースは、使い終わった後も小物入れとして重宝しそう。
■「配送用クリアバッグ」(550円)
今回のシリーズで特に注目したいのが、新登場の配送用クリアバッグ。透明バッグに風船とスヌーピーたちがプリントされていてプレゼント感もアップ！フリマアプリの梱包がぐんとおしゃれになるほか、手作りお菓子を配るときや友達へのプチギフトのラッピングにもぴったり。
■「アテンションシール」(350円)
大切な荷物の取り扱いについて注意表示をしながら、デコレーションも楽しめるアテンションシール。「取扱注意」「水濡注意」「THANK YOU」など実用的なメッセージの入ったシール15枚×2シートでたっぷり使える。
■「メッセージメモパッド」(400円)
厚手の紙でカード感覚で使える20枚入り。職場のお菓子のおすそ分けにメッセージを添えたり、自分用のちょっとした覚え書きに使ったり、TO DOリストにも。たくさんの風船を持ったスヌーピーがかわいい表紙は、デスクに置いておくだけでも気分が上がりそう。
■「ちょこっと袋アソート」(400円)
紙製の優しい風合いに風船柄が映える、レトロで懐かしい雰囲気のちょこっと袋。大小2サイズ×各5枚入りで、お菓子のおすそ分けをおしゃれに演出したり、推し活グッズの小分けや交換に使ったり。ちょっとしたプレゼントのラッピングにもちょうどいい。
紹介した5アイテムは、全国約2000の郵便局や「郵便局のネットショップ」、文具雑貨店などで販売中。ストーリー性のあるデザインが魅力の「おくるシリーズ」は、日常の“ありがとう”をもっと特別にしてくれるアイテムばかり。ムーミンバージョンも同時発売中なので、北欧テイストが好きな人はそちらもチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
