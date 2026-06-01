【100均】で買った『インソール』 使ってみると、、「正直なめてた」「想像以上」その理由とは

長時間歩く日や、「なんだか今日は足裏が疲れやすいかも……」という時に気になるのが、靴の履き心地。そんな時に試してみたのが、【セリア】で見つけた「インソール」です。正直そこまで期待していなかったのですが、実際に使ってみると、クッション性や安定感が想像以上。今回は、約2km歩いてみたリアルな使用感をレポートします！

手持ちの靴に合わせやすいブラックカラー

ブラックベースのシンプルなデザイン。筆者の普段履くシューズは24.5cm～25cmです。今回は、レディースの23.0～26.0cm対応のフリーサイズを購入しました。

足に合わせてカットできるのが便利！

実際に取り出してみると、ほどよく厚みのあるクッション素材を使用しており、足裏をやさしく支えてくれそうな印象。

また、つま先部分にはサイズ調整用のラインが細かく入っているため、自分の足のサイズに合わせてカットしやすいのも便利なポイント。手持ちの靴へ合わせやすいよう工夫されていました。

約1cmの極厚クッションに注目！

実際に横から見てみると、インソール全体にしっかり厚みがあり、特にかかと部分へボリューム感があるのが印象的。約1cmの極厚クッションを採用し、歩行時の衝撃をやわらげてくれそうです。さらに抗菌加工もあり、毎日使いやすいよう配慮されているのも好印象。

靴の中へスッと入れやすい！

こちらは、スニーカーの右側のみ入れた写真です。ブラックカラーなので靴の中になじみやすく、脱いだ時にもインソールだけが浮いて見えにくいのが好印象でした。素材がほどよくしなるため、靴の中へスッと入れやすかったのも使いやすいポイントです。

長時間歩いても快適な履き心地◎

実際にインソールを入れた状態で、約2kmほどお散歩へ。歩行中に中でズレたり浮いたりすることもなく、自然な履き心地で過ごせたのが印象的。立体カップ形状がかかとにフィットすることで足が安定しやすく、着地時のぐらつきも気になりませんでした。クッション性もしっかりあり、足裏への負担がやわらぐような感覚があったのも魅力です。

最初は価格の安さからあまり期待していなかったのですが、実際に使ってみると想像以上の履き心地でした。特にクッション性やかかとの安定感が印象的で、長時間歩く日にも頼りになりそう。フリーサイズでカットして調整できるため、サイズが変わりやすい子どもの靴にも使いやすそうだと感じました。手持ちの靴へ気軽に取り入れやすいので、足裏の負担が気になる方は一度試してみる価値がありそうです。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：小林 咲花

ライター歴約7年。FTNほか、各種ファッション誌で活躍中。大人世代の女性をきれいに見せる、コーディネート情報、着回し企画、体型カバー、気温別スタイル提案など、“お悩み解決に繋がる”ファッション情報発信を得意とする。ラグジュアリーからデイリー、アパレルから美容までこなす、女性向けファッションのベテランライター。FTNでも主力執筆者として、長年活動中。