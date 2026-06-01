クロワッサン×お餅が融合した韓国発の進化系パン「クロッチ」🥐日本でいち早く食べられる方法があるんです…！



ドバイチョコにトゥンカロン、クァベギなど、日本でも話題となってきた韓国スイーツの数々。2026年に旋風を巻き起こすのは「クロッチ」かもしれませんっ。

……と聞いても、初めて耳にしたという皆さんも多いのでは？

今回は韓国から上陸した注目スイーツ「クロッチ」について詳しくご紹介します！

【新食感のハイブリッドパン】

韓国発のクロッチとは、クロワッサンのサクサク感と、お餅のモチモチ感が融合したハイブリッドクロワッサン。

日本にいながら楽しんでみたい人におすすめなのが、ベーカリーチェーン「ハートブレッドアンティーク」で販売中のクロッチです。

現在、とろけるチョコの甘味をかけ合わせた「クロッチ チョコ」（340円）と、お餅と相性抜群のきなこを合わせた「クロッチ きなこ」（340円）の2種類がラインナップ。

全国の「ハートブレッドアンティーク」「ベンケイ」店舗のほか、公式オンラインストア「オールハーツモール」でも販売中です♪

【じわじわトレンド拡大中】

このクロッチ、今後はイベントなどでも目にする機会が増えそう。

2026年5月に513BAKERYが開催した「世界のパンフェア」では、世界の人気パンや名物料理をアレンジしたフェア商品の1種として「きな粉クロッチ」が登場したのだとか！ まさに、今の韓国グルメを象徴するパンと言えそうですね。

また、仕入れサイト「冷TAKU」でもクロッチの販売をスタート。こちらは「きなこ」「ココア」「いちごカスタード」「チョコカスタード」の4種類のフレーバーがそろっています。

ここで仕入れたクロッチがカフェやベーカリーの新メニューになったり、韓国スイーツ専門店で出されたり、イベントやキッチンカーで販売されたりといった可能性も大！ 意外とすぐに、皆さんの近くでもゲットできるようになるかもしれません。

【日本でもブームになるか!?】

これまでにない新食感を味わえる進化系クロワッサンのクロッチ。見た目もかわいく、さまざまなフレーバーがあって、これは日本でも人気が出そう……!!

今回紹介した以外にも販売しているお店などあるかもしれませんので、トレンド好きな方はぜひ注目してみてください！

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：プレスリリース（１）（２）（３）

執筆：鷺ノ宮やよい

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