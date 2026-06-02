今回は、妻の外泊を許さない夫に反撃したエピソードを紹介します。

夫はよく外泊しているのに…

「私には小1の息子がいますが、息子が生まれてから泊まりがけで友達と旅行したことがありません。ただ、夫はちょくちょく友達とゴルフ旅行に行っているし、『夫は泊まりでゴルフ旅行に行くのに、私はダメなの？』とずっとモヤモヤしていました。私だって息子抜きで泊まりがけでどこかに行きたいです。

そんなある日、友達に1泊旅行に誘われました。息子も小学生だし、1泊くらい私がいなくても大丈夫なはずなのに、夫は『ママが一晩いないのは心配だよ』『子どもが体調崩したらどうするんだよ？』と言って、反対してきたんです。『あんた何のための父親なの？』と思いました。

頭にきたので、私の兄に相談し、兄から夫に、私が友達と旅行に行くことを認めるよう言ってもらいました」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 義理の兄から言われたら、さすがに夫も妻の旅行を許可するはずですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。