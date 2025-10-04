この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『自民党本部前で、５０年間団子屋さんを営む、みたらし団子さんが、自民党総裁選を大胆予想！』では、団子屋さんになりきった脳科学者・茂木健一郎氏が、自民党総裁選についてユーモラスかつ鋭い視点から語った。茂木氏は、“みたらし団子さん”として50年間自民党本部前で団子屋を営んでいるという設定で登場し、「みんな当選してほしいと思ってるんですよ」と、候補者たちへの温かなエールを送った。

動画では、「茂木敏充さんは頭が良すぎて、団子を買っても部下にあげたら自分はニコニコしない」「コバホークさんは、若手ホークだけど、キレ味が鋭すぎるから、みたらし団子のようにまろやかさを加えるとよい」と、候補者一人ひとりを団子になぞらえて個性的に解説。「体型もみたらし団子みたいで、人柄がとてもバランス良い」と絶妙な“団子”評論を展開した。また、「高市早苗さんは一つのことに夢中になってしまうけれど、奈良の鹿さんだけじゃなくて色々見て欲しい」、「小泉進次郎さんは性格が良すぎるほどで、そのせいか逆に色々言われてしまう」と、候補者それぞれの特徴をユーモアを交えて語った。

動画の締めくくりで茂木氏は、「自民党総裁選は、みたらし団子が串に5本刺さってるみたいなもの。どの団子から食べようかな、っていう気持ちです」と表現。「誰がなってもいい日本になる、みんな当選してほしい」と改めて全候補にエールを送り、「自民党本部前に団子屋さんは実在しない、これはフィクションですから」とお茶目に種明かし。最後は「このキャラがまた出るかわからないけれど、みんな頑張って」とエールで動画を締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:05

総裁選の候補者たちと団子屋のおじさんの想い
03:21

この物語はフィクションです！
03:44

エンディング・キャラはまた出る？

関連記事

脳科学者・茂木健一郎氏が語る「生きがいとは何か」仮初めのゴールより“生きることそのもの”を最適化せよ

脳科学者・茂木健一郎氏が語る「生きがいとは何か」仮初めのゴールより“生きることそのもの”を最適化せよ

 脳科学者・茂木健一郎が熱弁「全力で最後まで駆け抜けよう」受験間近の人々へ熱いメッセージ

脳科学者・茂木健一郎が熱弁「全力で最後まで駆け抜けよう」受験間近の人々へ熱いメッセージ

 奈良公園の鹿さん「僕たちはただ仲良くしたいだけ」-いじめ報道に本音を語る

奈良公園の鹿さん「僕たちはただ仲良くしたいだけ」-いじめ報道に本音を語る
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

茂木健一郎の脳の教養チャンネル_icon

茂木健一郎の脳の教養チャンネル

YouTube チャンネル登録者数 10.70万人 7236 本の動画
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。
youtube.com/channel/UCIvVJaNmUFJ8MKpyBfgslCg YouTube