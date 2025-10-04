この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『自民党本部前で、５０年間団子屋さんを営む、みたらし団子さんが、自民党総裁選を大胆予想！』では、団子屋さんになりきった脳科学者・茂木健一郎氏が、自民党総裁選についてユーモラスかつ鋭い視点から語った。茂木氏は、“みたらし団子さん”として50年間自民党本部前で団子屋を営んでいるという設定で登場し、「みんな当選してほしいと思ってるんですよ」と、候補者たちへの温かなエールを送った。



動画では、「茂木敏充さんは頭が良すぎて、団子を買っても部下にあげたら自分はニコニコしない」「コバホークさんは、若手ホークだけど、キレ味が鋭すぎるから、みたらし団子のようにまろやかさを加えるとよい」と、候補者一人ひとりを団子になぞらえて個性的に解説。「体型もみたらし団子みたいで、人柄がとてもバランス良い」と絶妙な“団子”評論を展開した。また、「高市早苗さんは一つのことに夢中になってしまうけれど、奈良の鹿さんだけじゃなくて色々見て欲しい」、「小泉進次郎さんは性格が良すぎるほどで、そのせいか逆に色々言われてしまう」と、候補者それぞれの特徴をユーモアを交えて語った。



動画の締めくくりで茂木氏は、「自民党総裁選は、みたらし団子が串に5本刺さってるみたいなもの。どの団子から食べようかな、っていう気持ちです」と表現。「誰がなってもいい日本になる、みんな当選してほしい」と改めて全候補にエールを送り、「自民党本部前に団子屋さんは実在しない、これはフィクションですから」とお茶目に種明かし。最後は「このキャラがまた出るかわからないけれど、みんな頑張って」とエールで動画を締めくくった。