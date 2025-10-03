「なにこのスタンプ…」男性が関係を切りたくなるLINEスタンプ
あなたが何気なく送っているLINEのスタンプで、相手の男性は引いているかもしれません。
今回ご紹介するのは、男性が関係を切りたくなるLINEスタンプ。
こうしたスタンプは、使う相手を選ぶべきです。
｜自分の名前入り
名前入りのスタンプは女性に人気！
ですが、あまりにも頻繁に使いすぎると、男性に「どれだけ自分のこと大好きなんだよ」と思われてしまいます。
自分をアピールしすぎる女性は、男性に距離を置かれがち。
そのまま関係を切られないように、しばらくそのスタンプは使わないでおきましょう。
｜メッセージとまったく関係がない
LINEのメッセージとまったく関係がないスタンプを使われた時も、男性は「なにこのスタンプ…」と思うようです。
中には「バカにしてるの？」と感じて、その後返信しない男性もいます。
そうした場違いなスタンプは、男性によい印象を与えません。
LINEの内容に合ったスタンプを使って、誤解を与えないようにしましょう。
｜男性を煽っている
男性はスタンプで「煽られてる？」と感じると、関係を切りたくなる様子。
スタンプとはいえ、プライドを傷つけられたと感じるのでしょう。
本当に親しい仲であれば問題ありませんが、関係が浅い状態で煽るようなスタンプを使うのはNG。
最低でも、彼がどんな性格なのか把握してから使うようにした方がよいですね。
｜年齢に見合っていない
年齢に見合っていないスタンプを使うと、男性に引かれる恐れがあります。
中でも「若者言葉」と言われる流行り言葉が入ったスタンプを、大人の女性が使うと「無理がある…」「若ぶってる…」と思われてしまうようです。
相手の男性が年下の場合は、相手に合わせてそうしたスタンプを使ってしまうのではないでしょうか？
でも等身大の自分でいた方が、男性にはウケがよいようですよ。
自分の送っているスタンプを、一度見返してみてください。
もしこれらに当てはまるものを使っていたなら、今後は注意すること。
男性に「なにこのスタンプ…」と思われないよう、ある程度の関係性が築けるまでは無難なスタンプを使いましょう。
