¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡¡¸µÉ×¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ø¤ÎÆÇÀå¤¬ºÆ¤ÓÏÃÂê¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤±¤ë¤ï¡×
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢½Ð¿È¤Î¥«¥ó¥È¥ê¡¼²Î¼ê¥¡¼¥¹¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¡Ê£µ£·¡Ë¤È¡¢Æ±¶¿¤Î¥ª¥¹¥«¡¼½÷Í¥¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¡Ê£µ£¸¡Ë¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉ×¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê£¶£³¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§»þ¤Ë¥Ë¥³¡¼¥ë¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÆÇÀå¤¬ºÆ¤Ó¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£½µ¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¤¬¥¡¼¥¹¤È¤ÎÎ¥º§¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¥È¥à¤È£²£°£°£±Ç¯¤ËÎ¥º§¡££°£µÇ¯¡¢¥¡¼¥¹¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢£°£¶Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¥È¥à¤È¤ÎÇË¶É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¿ô¤«·î¸å¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¤ÏÊÆ¿Íµ¤¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥ì¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ì¥¿¡¼¥Þ¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤ÎËÁÆ¬¤Ç»Ê²ñ¤Î¥ì¥¿¡¼¥Þ¥ó¤«¤é¡ÖÎ¥º§¤¹¤ë¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ïµ¤¤Þ¤º¤½¤¦¤Ë¥¯¥¹¥¯¥¹¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¿§¡¹Ê¹¤«¤ì¤ë¤ï¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Í¡¢¤Þ¤¿¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤±¤ë¤ï¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥È¥à¤ÎÄã¿ÈÄ¹¤òÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤·¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹¿È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ë¥³¡¼¥ë¤Ï¿ÈÄ¹£±£¸£°¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥È¥à¤Ï£±£·£°¥»¥ó¥Á¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²ÈÖÌÜ¤ÎÉ×¥¡¼¥¹¤âÌó£±£·£µ¥»¥ó¥Á¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ë¥³¡¼¥ë¤ÎÊý¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É£Ó£Î£Ó¾å¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ë¥³¡¼¥ë¤Îà¥Ò¡¼¥ëÈ¯¸Àá¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¿ôÂ¿¤¯Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿¥Ò¡¼¥ë¤¬Íú¤±¤ë¤Í¡×¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£