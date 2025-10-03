¤¢¤È3Ç¯¤Ç¥Þ¥¸¤Ç¾è¤ì¤ë¡£¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤Ï¤â¤¦¸½¼Â¤ÎÏÃ¤Ç¤¹
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬Èô¤ó¤Ç¤ëÀ¤³¦¡£¤½¤ì¡¢¤â¤¦¤¹¤°¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤º¡¼¤Ã¤ÈÀÎ¤«¤é¿ÍÎà¤¬Ì´¸«¤Æ¤¤¿¾è¤êÊª¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡£Ä¹¤¤¤³¤ÈSFºîÉÊ¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾è¤ì¤ë¤ó¤À¡© ¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËüÇî¤Ç¤¤¤è¤¤¤è¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î¥Ç¥âÈô¹Ô¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Å¸¼¨»ÜÀß¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÇ¿·¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ»ö¾ð¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡£¼Ö¤è¤ê¤â¥Ø¥ê¤è¤ê¤â¹â¤¤ÍøÊØÀ
¤½¤â¤½¤â"¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ"¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¤«¡£¼Ö¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤ÎÂ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¶õÈô¤Ö"¥¯¥ë¥Þ"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏeVTOL¡Ê¥¤¡¼¥Ö¥¤¥È¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¿Í¤ò¾è¤»¤é¤ì¤ë¥Ç¥«¤¤¥É¥í¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¾è¤êÊª¤ò°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¡© ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¥Ø¥ê¤Ã¤Æ¡¢¼Ð¤á¤ËÎ¥ÃåÎ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Âç¤¤Ê³êÁöÏ©¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢ÅÀ¤ÈÅÀ¤Î°ÜÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëeVTOL¤Ï¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¿·¤¿¤Ê¸òÄÌ¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÇÆ°¤¯¥Ø¥ê¤ËÂÐ¤·¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÏÆ°ÎÏ¤¬ÅÅµ¤¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£´Ä¶Éé²Ù¡¢¥³¥¹¥È¡¢Áû²»¤òÄã¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¸òÄÌ½ÂÂÚ¤Î·ã¤·¤¤ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¡¢Î¥Åç¤ä»³´ÖÉô¤È¤¤¤Ã¤¿¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¸Â¤é¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤ä°ÜÆ°¡¢¤½¤·¤ÆºÒ³²¤ä°åÎÅÌÜÅª¤ÎÈÂÁ÷¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤âÀ¤³¦¤Ç¼Â¸½¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2028Ç¯¡¢Âçºå¡¦ÂçÊ¬¤«¤é±¿¹Ò¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¾¡ª
¤Ç¤Ï¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Â¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê·×²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï8·î28Æü¡¢¡Ö¶õ¤Î°ÜÆ°³×Ì¿¤Ë¸þ¤±¤¿´±Ì±¶¨µÄ²ñ¡×¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÊý¸þÀ¤òÌÀ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2027~28Ç¯¤«¤é°ìÉôÃÏ°è¤Ç¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢2030Ç¯Á°È¾¤«¤éÆ³ÆþÃÏ°è¤ò½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¡¢¤½¤·¤Æ2040Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï´°Á´¤Ê¤ë¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊºÇ½é´ü¤ÎÅÔ»Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬Âçºå¤Ç¤¹¡£°¦ÃÎ¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯´ë¶ÈSkyDrive¡Ê¥¹¥«¥¤¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë¤Ï¡¢Osaka Metro¤ÈÄó·È¤·¡¢2028Ç¯º¢¤«¤éÂçºå¤Ç¤Î¾¦¶È±¿¹Ò³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·Âçºå¡¦ÇßÅÄ¡¢¿¹Ç·µÜ¡¢Å·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¡¢¥Ù¥¤¥¨¥ê¥¢¤Î4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò·ë¤Ó¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¸«²¼¤í¤¹Ä¯¤áºÇ¹â¤Ê°ÜÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿SkyDrive¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤Ç¤â±¿¹Ò¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JR¶å½£¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2028Ç¯¤´¤í¤Ë¤Ï¡¢ÊÌÉÜÏÑ¤Ç¤ÎÍ·Í÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢ÊÌÉÜ»ÔÆâ¤Ç¤Î¥¨¥¢¥¿¥¯¥·¡¼¡¢ÊÌÉÜ¤ÈÅòÉÛ±¡¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Î±¿¹Ò³«»Ï¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌÉÜ¤ÈÅòÉÛ±¡´Ö¤Ï¸½ºß¡¢Å´Æ»¤Ç1»þ´Ö¡¢¼Ö¤Ç40Ê¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤é15Ê¬ÄøÅÙ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤½¤¦¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÁá¤¤¡£¤½¤ê¤ã³Î¤«¤Ë¡¢¿®¹æ¤âÆ»¤â¤Ê¤¤¡¢Ä¾Àþ¤Ç°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤Ï¶¯¤¤¤è¤Í¡£
¤µ¤é¤ËJRÅìÆüËÜ¤ÈÄó·È¤·¡¢´ä¼ê¸©¤Ç¤Î±¿¹Ò¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
±¿¹Ò³«»Ï¤·¤¿¤é¡¢¼ÂºÝ¤¤¤¯¤é¤°¤é¤¤¤Ç¾è¤ì¤ë¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£²Á³Ê¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í×¿Í¤äÉÙÍµÁØ¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Î¥ê¥Ã¥Á¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âµ»½Ñ³×¿·¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Î°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª ²æ¡¹¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡ª
¾åµ¤ÎÅÔ»Ô°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÅìµþÅÔ¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÆ³Æþ¹½ÁÛ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷ÌÜÅª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÔ»ÔÆâ¡¦ÅÔ»Ô´Ö¤Î°ÜÆ°¤ä¡¢¶õ¹Á¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥æ¡¼¥¹¥±¡¼¥¹¤ÇÍøÍÑ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ»Ï©¤â¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤â¥«¥ª¥¹¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾è¤ê¿´ÃÏ¥Ê¥¤¥¹¤Êµ¡ÂÎ¤Ë´üÂÔ
¼ÂºÝ¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¾è¤ê¿´ÃÏ¡£ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿SkyDrive¤Îµ¡ÂÎ¡ÊÌÏ·¿¡Ë¤Ï¡¢ËüÇîÆâ¡Ö¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¤ÍèÅª¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£¥×¥í¥Ú¥é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÃæ¤ËÆþ¤Ã¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¿ÈÂÎ¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëºÂÀÊ¡£
²£¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÁë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤«¤éÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¸«²¼¤í¤»¤¿¤é¤µ¤¾´¶Æ°¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¤ÈÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎVertical Aerospace Group¤Ë¤è¤ë¡¢VX4µ¡ÂÎ¤Î¼Âµ¡¥µ¥¤¥º¤ÎµÒ¼¼¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥»¥ì¥Ö´¶¤¢¤ë°ÜÆ°¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£
¤³¤Îµ¡ÂÎ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ240km¤â½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Âçºå - ¿À¸Í´Ö¤ò¡¢ÅÅ¼Ö¤Ê¤é65Ê¬¡¢¼Ö¤Ç33Ê¬¤«¤«¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢10Ê¬¤Ç·ë¤ó¤¸¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¡¢JAL¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤¬¼ÂÍÑ²½¤µ¤ì¤¿Ì¤Íè¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ë×Æþ´¶¤¢¤Ã¤Æ·ë¹½ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢Í½Ìó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤¬¡¢¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¤¤è¤¤¤è²¦¼ê
¤³¤Î¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡¢¸½ºßÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¤¹¤°¼ÂÍÑ²½¡¢¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎÎ°è¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤Ç¤¹¡£EHang¡Ê¥¤¡¼¥Ï¥ó¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖEH 216‑S¡×¤Ï¡¢¾¦ÍÑÈô¹Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö·¿¼°¾ÚÌÀ¡×¤ò¸½ºßÀ¤³¦¤ÇÍ£°ì¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
·¿¼°¾ÚÌÀ¤È¤Ï¡¢¹ñ¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë"¹Ò¶õµ¡¤Î°ÂÁ´À¤òÃ´ÊÝ¤¹¤ë¾ÚÌÀ"¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼ÂÍÑµ¡¤È¤·¤Æ¶õ¤òÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎËüÇî¤Ç¡¢Åö½é¿Í¤ò¾è¤»¤¿¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¤ÎÈô¹Ô¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÃÇÇ°¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡£
EHang¤Ïº£Ç¯3·î¡¢±¿¹Ò»ö¶È¼Ô¤¬¾¦¶ÈÅª¤Ë¹Ò¶õµ¡¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤³¤È¤òÇ§¤á¤ë¡ÖOC¡ÊAir Operator Certificate¡Ë¡×¤âÃæ¹ñ¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¾¦ÍÑ±¿¹Ò²ÄÇ½¤Ê¾õ¶·¤¬À°¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢2025Ç¯Æâ¤Î¾¦ÍÑ±¿¹Ò³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Ã¤Æ¤â¤¦º£Ç¯¤¸¤ã¤ó¡ª
¤¹¤Ç¤Ë¡¢¾å³¤»Ô¡¢¹çÈî»Ô¡¢¿¼¥»¥ó»Ô¡¢¹½£»Ô¤Ç¥Æ¥¹¥ÈÃÊ³¬¤Î±¿¹Ò¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¾è¼Ö±¿ÄÂ¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê¤ª¤è¤½60¥É¥ë¡ÊÌó8,700±ß¡Ë¤È»î»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤âÇË³Ê¤Ç¤Ï!?
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤âÌÛ¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¥á¡¼¥«¡¼¡¢Joby Aviation¡Ê¥¸¥ç¥Ó¡¼¡¦¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ç¾¦ÍÑ±¿¹Ò¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë·×²è¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«À¤³¦Ãæ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤âÊ³Æ®Ãæ¡£
¤â¤¦SF±Ç²è¤ÎÃæ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯Ãæ¤Ë¼Â¸½¤·¤½¤¦¤ÊÀª¤¤¡£¤Û¤Ü´°À®¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡¢²æ¡¹¿ÍÎà¤ÏÃ©¤êÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Ò²ñ¤¬¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Ë¤Ê¤ë¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ
ÅÔ»ÔÉô¤Î½ÂÂÚ¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¹ó¤¤¤·¡¢Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤â¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¸º¾¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃÏÊýÉô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñÌäÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÒ³²Âç¹ñÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÛµÞ»þ¤ÎÈÂÁ÷ÂÎÀ©¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Þ¤Ç¡¢¶õÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«¡×¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ëÌ¤Íè¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤¤¤è¤¤¤èÌÜÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¶õÈô¤Ö¥¯¥ë¥Þ¡£¾è¤ì¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡ª¡Ê²Á³Ê¤À¤±¤Ï¥Ð¥«¹â¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í!!¡Ë
Source: Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî, ·ÐºÑ»º¶È¾Ê, EHang (1, 2), SkyDrive (1, 2, 3), ÅìµþÅÔ, Æü·ÐXTECH