

「今にも踊り出しそうなファッションをしてみたい」と話す⽣生見愛瑠（めるる）

安斉星来、久間田琳加、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが２日、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOで開催された「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」オープニングイベントに登場した。

韓国のファッションブランドの魅力を世界に発信する株式会社MUSINSA（ムシンサ）は、MUSINSAの世界観を体験できる「MUSINSA TOKYO POP-UP STORE 2025」を2025年10月3日〜 26日の期間、MEDIADEPARTMENT TOKYOでオープンする。

開催に先立ち10月2日オープニングイベントが開催され、スペシャルゲストとして、安斉星来、久間田琳加、桜田通、綱啓永、生見愛瑠、藤田ニコルが来場。

人気モデルの生見愛瑠（めるる）は、ポップアップストアを巡った感想を語った。「今韓国で一番ホットなブランドがこんなにも集まっていて、すごくわくわくしました！ 写真映えスポットもたくさんあって、皆さん好きなんじゃないかな」と大絶賛。

「らしさ、MUSINSA」というコンセプトにちなみ、「自分らしさ」について問われると、「私はお仕事を自分が一番全力で楽しむっていうのをモットーにしているので、楽しむことが自分らしさかなと思います」と仕事もプライベートも全力で楽しむ姿勢をアピールした。

多くののデザイナーブランドが集まる「MUSINSA」にちなんで、この秋冬に注目している韓国コーディネートについても言及。めるるは「ビッグシルエットのライダース、ブラウンのスエードのライダースとか、ちょっとかっこいいオーバーサイズの、ダボッとしたような、今にも踊り出しそうなファッションをしてみたい」とキュートな願望を明かした。

そのコーディネートで出かけたい場所は、大好きな趣味だという韓国旅行。「秋の韓国に行ったことがないので、行ってみたいです！」と目を輝かせた。

さらに、10月18日に開催を控える自身のファンミーティングについても触れ、「ファンミーティング自体が私の元気の源」とコメント。「みんなとゲームをするっていうのが定番になってきているので、絶対に勝ちたい」と、ファンとの交流を心から楽しみにしている様子を見せた。

最後にめるるは、「MUSINSAポップアップストアは、大流行中のファッションが手に入るだけでなく、写真映えスポットがいろんなところにあったり、ドーナツが食べれたり、ここに来るだけで１日が充実した気分になれると思うので、ぜひ遊びに来てください！」とアピールし、イベントを締めくくった。