こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマートフォンやノートPC、ワイヤレスイヤホン、現代人の必需品とも言える便利なアイテムの数々ですが、充電に追われて一苦労している人も少なくないはず。

「充電器を探して、コンセントに挿して…」「これを充電するのは……、どれだっけ？」

そんなことを繰り返し、全部の「コンセントの数が足りない！」と途方に暮れた経験ありませんか？

数少ないコンセントを上手く活用して、ガジェットをまとめて充電できたら良いのに…という願いを叶えてくれる電源タップがあるんです！

その名も「Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」。

2025年7月に発売開始したAnker（アンカー）の新作電源タップは日常生活から出張、旅行まで色々なシーンで大活躍しますよ！

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB -C ケーブル) ( USB タップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック 9,990円 Amazonで購入する PR PR 7,790円 楽天で購入する PR PR 9,990円 Yahoo! ショッピング で購入する

「Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」は、最大7台まで同時に充電できる電源タップです。

AC差込口×3つ、USB-C×1ポート、USB-A×1ポートに加えて、巻取り式のUSB-Cケーブル×2本を搭載しています。

本体側面にある巻取り式USB-Cケーブルは、好みの長さで固定でき、最大約70cmまでのばすことが可能。

少し引っ張るだけでスルスルッと自動で収納。片付けがサクッと完了し、持ち運ぶ充電ケーブルも削減できるのは嬉しいポイントです。

高耐久設計の巻取り式ケーブルは、約18000回以上の巻取り＆折り曲げテストに合格し、耐荷重は最大25kg。断線や故障の心配も少なく、長く愛用できますよ！

複数台を同時に充電しても合計最大100W出力と超強力。ノートPCの急速充電もお任せあれ！

単ポート利用時は、最大100W出力と超パワフル！

スマホやタブレット、ノートPCも急速充電ができて便利です。

4ポート使用時など複数台を同時に充電する場合でも合計最大100Wなのも魅力的。

本体正面のディスプレイに各ポートの出力状況が表示されるのもGOOD。ディスプレイは1.3インチと大きく、見やすいですよ。

機能性と安全性を兼ね備えた電源タップでデスク周りがスッキリ！

本体サイズは約121mm×73mm×53mmとかなりコンパクト。重さも約570gと軽いので、カバンに入れて持ち運んでも問題なし！

電源ケーブルは1.5mと長く、コンセントから少し離れた場所でも利用できるから使い勝手抜群。

1秒間に約80回も温度を検知する「ActiveShield 3.0」を採用。ディスプレイで充電中の温度も確認できるから安心です。

ゴチャつきがちな充電器まわりが、これ1つでスッキリ！

充電のストレスから解放される「Anker Nano Charging Station（7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」、オススメですよ。

Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB -C ケーブル) ( USB タップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック 9,990円 Amazonで購入する PR PR 7,790円 楽天で購入する PR PR 9,990円 Yahoo! ショッピング で購入する

Image: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。