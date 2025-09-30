注文住宅マイスターの杉浦一広氏が警鐘「『全部払って2割引き』は超危険！騙されないための建設会社選び」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
注文住宅マイスター・杉浦一広氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【新築】後悔したくない人は最後まで見て！建設会社を選ぶ際の重要なポイントは防湿！？」と題した動画を公開した。動画内で杉浦氏は、近年相次ぐ建設会社の倒産、そして法改正による新築住宅建設時の新たなリスクについて、具体例と持論を交えながら語った。
冒頭、杉浦氏は「今建設会社の倒産一番多い」と説明。「倒産する会社に頼んでると途中で建築が止まるんですよ。これが一番危ない」と断言。資金繰りが厳しい会社が施主に対して「全部払ってくれたら2割引きます」といった甘い条件を持ち掛けるケースについては「もうちょっとやばいと思うよ」と強く警戒すべきだと述べた。
さらに、2024年4月の建築基準法改正で住宅の断熱基準が大幅に引き上げられ、「GXできます詐欺」とも呼べる新たなトラブルにも注意を促した。「できますよ、って言っといて実はやったことがない。そんな会社が9月、10月からバンバン家を建て出す」と現場の実感を語り、「GXっていうのに防湿って入ってないから、カビちゃう家が結構ある」と新制度の落とし穴を解説。「建築基準法で防湿の規定がなくなったのはおかしい」と国の姿勢にも疑問を投げかけた。
良い建設会社の選び方については、「やったことあるんですか？って聞くのがキラークエッション。それを疑った方がいい」とアドバイス。「防湿してますか？と聞けば『してますよ』と答えるけど、その中身までは答えられない営業マンが多い」と警鐘を鳴らした。また、「営業マンがいい、とかで決めちゃダメ」とし、「ちゃんと真面目にビジネスやってるかとか、付き合えるかってことが重要」と顧客本位の姿勢を強調した。
動画の締め括りで杉浦氏は、「10年前よりだいぶ良くなっている。たまたま20キロ圏内に良い会社があれば、本当に幸せ」と述べ、「それを探すことがリスクヘッジになる」と視聴者へメッセージを送った。
冒頭、杉浦氏は「今建設会社の倒産一番多い」と説明。「倒産する会社に頼んでると途中で建築が止まるんですよ。これが一番危ない」と断言。資金繰りが厳しい会社が施主に対して「全部払ってくれたら2割引きます」といった甘い条件を持ち掛けるケースについては「もうちょっとやばいと思うよ」と強く警戒すべきだと述べた。
さらに、2024年4月の建築基準法改正で住宅の断熱基準が大幅に引き上げられ、「GXできます詐欺」とも呼べる新たなトラブルにも注意を促した。「できますよ、って言っといて実はやったことがない。そんな会社が9月、10月からバンバン家を建て出す」と現場の実感を語り、「GXっていうのに防湿って入ってないから、カビちゃう家が結構ある」と新制度の落とし穴を解説。「建築基準法で防湿の規定がなくなったのはおかしい」と国の姿勢にも疑問を投げかけた。
良い建設会社の選び方については、「やったことあるんですか？って聞くのがキラークエッション。それを疑った方がいい」とアドバイス。「防湿してますか？と聞けば『してますよ』と答えるけど、その中身までは答えられない営業マンが多い」と警鐘を鳴らした。また、「営業マンがいい、とかで決めちゃダメ」とし、「ちゃんと真面目にビジネスやってるかとか、付き合えるかってことが重要」と顧客本位の姿勢を強調した。
動画の締め括りで杉浦氏は、「10年前よりだいぶ良くなっている。たまたま20キロ圏内に良い会社があれば、本当に幸せ」と述べ、「それを探すことがリスクヘッジになる」と視聴者へメッセージを送った。
関連記事
注文住宅マイスターの杉浦一広氏が断言「全館空調は時代遅れ!? これからは湿度コントロール」新常識を解説
注文住宅マイスターの杉浦一広氏がズバリ提言！「大企業より社長の顔が見える工務店を選ぼう」
注文住宅マイスターの杉浦一広氏が断言「エアコンに濡れタオルで電気代は下がらない」実測結果を公開
チャンネル情報
注文住宅のプロが時代にあった家づくりの最適な情報を発信します！「良い家」は「良い工務店」にしか建てられない「現代の匠」が手掛ける、健康に配慮した暮らしやすい「百年安心して暮らせる家」を提供しています。