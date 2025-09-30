この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「大学の近くにある不動産は絶対に狙うな！将来、不動産の価値が落ちないエリアはココだ！」で、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、「儲かる物件」に出会うための具体的な手順と“資産価値が落ちない”不動産の見極め方を、投資現場の温度感そのままに語った。



冒頭、木村氏は「いい物件がなかなか見つからない」という典型的な悩みにうなずきつつ、「物件が出てからの流れを理解すれば、収入と資産形成の不安は解ける」と断言。業者間の水面下の取引は確かに存在するが、すべてがそこで消えるわけではないと釘を刺す。未公開情報やレインズ、さらにはポータルサイトにも掘り出し物が出る。要は経路の差を理解し、複数のチャネルで勝負する姿勢が必要だという主張である。



本題はエリア選定の基準に切り込む部分だ。木村氏は「大学近接の単身アパートは危ない」と明確に警告する。需要が学生に一極集中するため、移転や縮小が起きた瞬間に空室リスクが跳ね上がるからだ。対して、駅徒歩10分圏内や工場・商業施設・教育機関など複数の需要を同時に取り込めるエリアは安定的で、資産価値が落ちにくい。木村氏はエリアごとの仕様差も示す。関東の電車社会なら駅近が有効である。車社会の地域なら幹線道路や駐車場条件が有効である。地域の生活動線に沿って、何が「入居しやすさ」を作るのかを読み違えないことが重要だ。



さらに木村氏は、実務で効く「良い物件の見抜き方」を立て続けに示す。第1に、登記情報だ。所有者の変遷や抵当権の状況から売却背景と値引きの余地を読む。相続のタイミングや複数担保の有無は、交渉力を左右するシグナルになる。第2に、「見た目損」や空室多めの物件は、運営で挽回できる余地がある。外構の手入れ、広告設計、ターゲットの再定義で数字が変わる余地を評価すべきだ。第3に、法的リスクの排除である。既存不適格や再建築不可、崖条例などは融資・出口の両面で致命傷になる。写真と法令調査で早期にスクリーニングし、検討時間を浪費しない判断軸を持てと迫る。



資産価値のコアは「利回り（収益性）×土地（資産性）」の両立だと木村氏は喝破する。毎年のキャッシュフローと最終売却での価値、双方が担保される物件は強い。ユニットバスや電気温水器のような仕様の弱点も、改善可能か否かで評価を分け、費用対効果で見る視点が提示される。融資についても、アパートローン、プロパーローン、不動産担保ローンなどのスタンス差を理解し、自分が通せるレーンに物件を当て込む発想が語られる。これらを先に知っているかどうかで、競合より速く、正確に意思決定できるということだ。



総じて論点は、流通構造の理解→法務・登記での初動チェック→現地での運営余地評価→融資レーン設計という順での「勝ち筋」の組み立てである。読後に残るのは、大学近接一極型を避け、複合需要のエリアで“利回り×土地”のバランスを冷徹に取るべきだ、という明快な基準だ。さらに詳しい事例や数値の扱いは動画内で丁寧に語られているため、判断の精度を上げたい人は通しで確認すると内容を掴めるだろう。本編は、これからアパート投資を具体的に検討する人にとって、見落としやすい盲点を事前に潰すのに有用な指針となるはずだ。