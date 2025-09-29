ラーメンやそうめんなどに欠かせない薬味といえばネギ。独特の香りが料理を引き立ててくれますが、口に広がるピリッとした辛みが苦手という人も少なくありません。今回はネギの辛みの正体と、家庭でできる簡単な辛みの抑え方をご紹介します。

ネギの辛みの正体は「硫化アリル」

ネギの辛みを生み出しているのは「硫化アリル」という成分。硫化アリルは玉ねぎやにんにくにも含まれており、刻んだり噛んだりすると細胞が壊れて揮発性の物質として放出されます。この成分が口の中に広がることで感じるのが、特有の辛みです。

硫化アリルは、ビタミンB1の吸収を助けて疲労回復に役立つほか、食欲増進や風邪予防に効果が期待できます。つまり、辛みがあるからこそ薬味としての力を発揮しているわけですね。

辛みを抑える方法はいくつかありますが、もっとも手軽なのは電子レンジで加熱する方法。硫化アリルは熱に弱く、加熱によって甘みが強くなるため、ほんの数十秒の加熱で辛みをやわらげることができます。



水にさらす、放置する…家庭でできる工夫

もうひとつ一般的な方法は、水にさらすこと。刻んだネギを軽くもんでから新しい水に入れ替え、数分置いておくと辛みが抜けやすくなります。白髪ねぎなど生で使いたいときにおすすめ。ただし水にさらしすぎると栄養素も流れ出てしまうため、短時間で切り上げるのがコツです。

また、硫化アリルは揮発性なので、刻んだ後にしばらく放置するだけでも辛みを和らげることが可能。ただし長時間置きすぎると香りや栄養が失われてしまうため、使用する分だけをあらかじめ刻んでおくのが理想です。

ネギの辛みを抑えると食べやすさが増す一方で、硫化アリルの効果まで失われてしまうことも。そのため「完全に抜く」のではなく、料理に合わせて加減を調整することが大切です。ラーメンには軽く放置したネギを、サラダには水にさらして辛みを抑えたネギを……というように使い分けると、幅広く楽しめるのでおすすめ。

辛みをうまくコントロールすれば、ネギの香りと栄養を活かしつつ食卓を彩ることができます。薬味としての役割だけでなく、体にうれしい効果を持つ食材としても活用し、日々の食卓に取り入れていきたいですね。