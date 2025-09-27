「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）

大関琴桜が休場した。対戦する横綱大の里は不戦勝となる。大の里は１２勝１敗で賜杯争い単独トップに立っており、不戦勝で優勝が決まる超異例の事態が起こる可能性が出てきた。

協会には「右膝内側側副靱帯損傷」で「初診より全治３週間の見込み」と添えられた診断書が提出された。

師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇琴ノ若）によると、右膝を負傷したのは１３日目に横綱豊昇龍から９勝目を挙げた取組。右四つの形で寄り切った土俵際、柔道の支え釣り込み足のような体勢で豊昇龍の左足により、右膝の外側を蹴られるような形になった。取組後は右足を気にする様子だった。

佐渡ケ嶽親方は「膝が内側に入った。帰ってくる時にいつも電話はないんですけど、昨日電話があって、膝から変な音がしたと。冷やしながら帰って来て、今日も酸素カプセル入ったり、超音波やったり、治療の先生に来てもらったり、テーピングしてってやったんですけど（右膝が）曲がらないと。内出血で腫れていて蹲踞もできない。足も持ち上げるのも辛いと。それで、休めと言いました」と経緯を説明した。

佐渡ケ嶽親方は「先代の教えですから。弱いからケガするんだという。もっと鍛えるしかないです。本人は相当悔しがってましたよ」と琴桜の気持ちを代弁した。週明けに精密検査を行い、具体的な今後の方針を決めるという。

３敗の新小結安青錦、隆の勝の優勝の可能性は消滅。２敗で追う横綱豊昇龍が関脇若隆景に敗れた時点で、大の里にとって５度目の優勝が決まる。

優勝決定制度が定まって以降、幕内では２００７年九州場所で、近い形がある。１４日目を終え横綱白鵬が１２勝２敗、大関千代大海が１１勝３敗。千秋楽で千代大海が魁皇に不戦敗とし、この時点で白鵬の優勝が決定した。