キットカット×ずんだシェイク♡仙台発の限定コラボスイーツが登場

仙台の人気スイーツ「ずんだシェイク」と、世界中で愛される「キットカット」が夢のコラボレーションを実現しました。菓匠三全とネスレ日本が手がける「キットカット 元祖ずんだシェイク風味」が2025年10月1日(水)より登場。枝豆の爽やかな甘みとクリーミーな口どけが一度に楽しめる限定スイーツは、仙台みやげとしても大注目のアイテムです♪

ずんだ茶寮×キットカットの特別な味わい

「キットカット 元祖ずんだシェイク風味」は、ずんだ茶寮の大人気ドリンク「ずんだシェイク」をイメージ。

ウエハースの間に枝豆パウダー入りのサンドクリームを挟み込み、香り高い枝豆の風味を再現しています。

やさしい緑色と甘みが広がるひと口は、まるで“飲むスイーツ”をそのまま楽しむような新感覚です。

商品ラインナップと販売情報

キットカット 元祖ずんだシェイク風味



価格：1,069円(税込)

パッケージや個包装も、ずんだの爽やかさを感じさせるデザイン。お土産やギフトにもぴったりです♡

入り数：9枚入

販売期間：2025年10月1日(水)～2026年3月末頃

販売店舗：ずんだ茶寮各店、菓匠三全一部店舗、菓匠三全公式オンラインショップ

※店舗により開始日が異なる場合がございます。

仙台から広がる“甘い幸せ”をお土産に

「ずんだ茶寮 ずんだシェイク®」は4年連続で世界売上No.1*に認められた人気スイーツ。

その魅力を「キットカット」と融合させた限定フレーバーは、仙台の新たなお土産として話題を集めそうです。

旅行の記念や贈り物に、自分へのご褒美に。秋から春にかけてしか出会えない特別な味わいを、ぜひ楽しんでみてください。

*ユーロモニターインターナショナル調べ、2021年～2024年の販売個数ベース、全小売・外食チャネル、2024年と2025年に実施したカスタムリサーチによる。