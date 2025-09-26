TGS会場に行けなくても購入可能、セガ/アトラス物販グッズが9月25日より先行予約開始！ 「ソニック×2BRO.」コラボパーカーや「龍が如く」20周年記念グッズなどがラインナップ

TGSに行けなくても大丈夫！ セガ物販の『ソニック×2BRO.』コラボや『龍が如く』20周年グッズが先行予約スタート

セガが、「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）の物販コーナーで販売される一部グッズの先行予約受付を、「セガストア オンライン」とAmazonでスタートしました！ これなら、幕張メッセの会場に行けない……！ という方も、お目当てのグッズを手に入れるチャンスです。

注目は、大人気ストリーマー「2BRO.」とコラボした『ソニックレーシング クロスワールド』のパーカー（8,800円）や、20周年を迎える『龍が如く』シリーズの記念金屏風（4,840円）など、ファン必見のアイテムばかり。ほかにも『STRANGER THAN HEAVEN』や『忍ばない忍び しのぶ』など、多彩なタイトルのグッズが予約対象になっています。

予約は9月25日から始まっているので、気になる方は各商品ページをチェックしてみてくださいね！

（以下、プレスリリースより）

「東京ゲームショウ2025」セガ／アトラス物販コーナーで販売される一部グッズの先行予約をスタート！

株式会社セガは、2025年9月25日（木）から9月28日（日）まで幕張メッセにて開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、「TGS2025」）につきまして、2025年9月25日（木）よりECサイト「セガストア オンライン」およびAmazonにて、セガ／アトラス物販コーナーで販売予定の一部商品の予約を開始いたしました。

『ソニックレーシング クロスワールド』をはじめ、『龍が如く』シリーズ、『STRANGER THAN HEAVEN』、『忍ばない忍び しのぶ』などの商品を販売予定です。

詳細は商品ページにてご確認ください。

【下記にて予約受付中】

◆セガストア オンライン

◆Amazon

『ソニックレーシング クロスワールド』

『龍が如く』シリーズ

『STRANGER THAN HEAVEN』

『忍ばない忍び しのぶ』

【取り扱い商品一例】

『ソニックレーシング クロスワールド』

『ソニックレーシング クロスワールド』

ストリートアート風Tシャツ ソニック／テイルス／ナックルズ／エミー／シャドウ（M、L、XL）

（全5種）／税込価格：各5,000円

『ソニックレーシング クロスワールド』

フライトタグ ソニック／シャドウ

（全2種）／税込価格：各1,500円

『ソニックレーシング クロスワールド』

トレーディングアクリルキーホルダー ソニック／テイルス／ナックルズ／エミー／Dr.エッグマン／シャドウ／ジェット※1

（全7種）／税込価格：単品900円 BOX 6,300円

『ソニックレーシング クロスワールド』

クリアマルチケース ソニック／テイルス／ナックルズ／エミー

（全4種）／税込価格：各1,200円

『ソニックレーシング クロスワールド』

2BRO.×SONIC アクリルスタンド1 ソニック×兄者／アクリルスタンド2 シャドウ×弟者／アクリルスタンド3 ジェット×おついち

（全3種）／税込価格：各2,200

『ソニックレーシング クロスワールド』

2BRO.×SONIC セガフォントTシャツ（M、L、XL）

税込価格：各6,000円

『ソニックレーシング クロスワールド』

2BRO.×SONIC フロントジップパーカー（M、L、XL）

税込価格：各8,800円

『ソニックレーシング クロスワールド』

ソニック×初音ミク アクリルジオラマ

税込価格：2,800円

『ソニックレーシング クロスワールド』

ソニック×初音ミク CDジャケットキーホルダーコレクション※1

（全6種）／税込価格：単品900円 BOX 5,400円

※「ソニック×初音ミク アクリルジオラマ」「ソニック×初音ミク CDジャケットキーホルダーコレクション」につきましては、ECサイト「セガストア オンライン」のほか、「セガストアトーキョー」と「TGS2025」会場でも予約受付中です。（発売予定：2025年12月下旬）

「龍が如く」シリーズ

『龍が如く』

マルチトートバッグ

税込価格：7,700円

『龍が如く』

クロッキーブック 峯義孝 麒麟

税込価格：990円

『龍が如く』

20周年記念 金屏風

税込価格：4,840円

『龍が如く』

20周年記念 金メッキ代紋缶バッジコレクション vol.1（全5種）／vol.2（全5種）※1

税込価格：単品1,210円 BOX 6,050円

『龍が如く３外伝 Dark Ties』

Tシャツ（M、L、XL）

税込価格：各5,000円

『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』

PCケース

税込価格：4,400円

『STRANGER THAN HEAVEN』

開襟シャツ（M、L、XL）

税込価格：各9,350円

『STRANGER THAN HEAVEN』

レジンカレッジリング ブラック（S、M、L）

税込価格：各3,300円

『忍ばない忍び しのぶ』

『忍ばない忍び しのぶ』

Tシャツ（M、L、XL）

税込価格：各3,300円

『忍ばない忍び しのぶ』

アクリルキーホルダー 1 しんご／2 しのぶ(忍んでラレルカッ)／3 しのぶ(リン！)

（全3種）／税込価格：各900円

『忍ばない忍び しのぶ』

クリアファイル

税込価格：500円

『忍ばない忍び しのぶ』

缶バッジセット

税込価格：1,000円

※1 ランダムで1種封入されております。絵柄はお選びいただけません。BOX販売は未開封時に限り、1BOXで全種揃います。

©SEGA

©2BRO.

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

※今回ご紹介の商品につきましては、「セガストア トーキョー（ https://www.sega.jp/segastore/tokyo/ ）」でもお買い求めいただけます。

■東京ゲームショウ2025開催概要

【イベント名】TOKYO GAME SHOW 2025 ／ 東京ゲームショウ2025

【会場】幕張メッセ（千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）

【開催日時】

ビジネスデイ：2025年9月25日（木）・26日（金）10:00〜17:00

一般公開日：2025年9月27日（土）9:30〜17:00

2025年9月28日（日）9:30〜16:30

【ブース場所】

セガ／アトラスブース：ホール4-N06（幕張メッセ ホール4 駅側）

■東京ゲームショウ2025 セガ／アトラス物販コーナー 出展概要

【会場】幕張メッセ ホール10-W41

※一般公開日は、状況により開場時間が早まる場合があります。

※入場にはチケット（有料）が必要です。

■東京ゲームショウ2025 セガ／アトラス ファミリーゲームパーク出展概要

【会場】幕張メッセ イベントホール

※ファミリーゲームパークは一般公開日のみの開催

※ファミリーゲームパークへの入場は無料です。