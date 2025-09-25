この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

#PR

不動産紹介YouTuber・ゆっくり不動産さんが、「【お洒落なロフト】リノベーションで床が増えたオトナ秘密基地系ワンルームを内見！」と題した動画を公開。今回の動画では、築古マンションを大胆リノベーションし、「後付けロフト」を取り入れた新スタイルのお部屋を紹介した。



ゆっくり不動産さんは「ロフトの世界も広いばい」と語りつつ、斬新な“後付けロフト”というアイデアに注目。「ロフトって普通は、建物を新築するときに、最初から天井を高くして作るものですが、今回は古いマンションをリノベーションして後からロフトを作っちゃうという、面白い発想らしいんです」と解説する。リズムによるリノベシリーズを題材に、新宿区の築27年マンションと、築38年の別マンションで間取りの異なる2部屋を内見した。



1部屋目は約30㎡の広めワンルーム。コンクリート剥き出しやガルバリウム波板を用いたインダストリアルな内装に「スタイリッシュ系のデザインですね」とコメント。リノベで天井を抜いて高さを確保し、「後付けロフトなのに、上下段これだけの高さを確保できるのは、リノベーションで天井を抜いているからでしょうね」と斬新な発想に感心した様子。「単管パイプを内装で使おうという発想が素敵なんですよ」「ハンガーパイプ。なんとロフト下がクローゼットも兼ねているというアイデア。これは面白いですね」と細部に光る工夫も絶賛した。



2部屋目は同じ30㎡だが、ロフトが低く上段にゆとりが生まれる設計。「これは好みが分かれるところでしょう」としつつ、「低さを活かして、アメリカン小部屋感な空間を作るのもありかもしれません」など独自の視点で使い方を紹介。また、各所にハンガーパイプが設置されるなど、収納力の工夫にも「このアイデアには脱帽です」と驚きを見せた。



動画の最後には「古いマンションがどんどんこんな感じで新しいデザインに生まれ変わっていくのを見るのは、本当に楽しみです」「後付けロフトの良さにもすっかり魅了されちゃいました」とリノベーションの可能性に期待を寄せ、「次回も個性的な物件の内見を予定しています。お楽しみに！」と締めくくった。