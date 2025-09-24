¡Ò·²ÇÏ¡¦°ÂÃæ¼Í·â¾ì¡Ó17²¯±ßÄ¶¤ÎÀÇ¶âÅêÆþ¤â¥¯¥ìー¼Í·â¾ì¤Ï³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¡Ä¡ÖºÇ½é¤«¤éÌµÍý¶Ú¤Î¸ø¶¦»ö¶È¡×¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ªÁÆËö¤¹¤®¤ëÎ¢»ö¾ð
17²¯±ßÄ¶¤ÎÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤â¡¢½×¹©°Ê¹ß¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¤Î¤ß¤ÎÊÒÇÙ±Ä¶È¤Ç¡¢º£¤â¥¯¥ìー¼Í·â¾ì¤Ï³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¡¢·²ÇÏ¸©°ÂÃæÁí¹ç¼Í·â¾ì¡£ÃÏ¸µ»ÔÌ±¤«¤é¤â¡ÖÌÂÏÇ»ÜÀß¡×¡ÖÀÇ¶â¤Î¥à¥À»È¤¤¡×¤È»¶¡¹¤À¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤ªÁÆËö¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡Ú²èÁü¡Û¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¡Êº¸¡Ë¤È¤¤¤Þ¤À³«¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¥¯¥ìー¼Í·â¾ì¡Ê±¦¡Ë
17²¯±ßÄ¶¤ÎÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤â¡Ö°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¡×¤È¤¤¤¦½éÊâÅª¥ß¥¹
°ÂÃæÁí¹ç¼Í·â¾ì¤Ï´ûÂ¸¤Î¥¯¥ìー¼Í·â¾ì¤Ë¡¢ºÇÄ¹¼ÍÄø102¥áー¥È¥ë¡¢£µ¼ÍÂæ¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¤òÄÉ²Ã¤·¡¢ËÌ´ØÅìÍ¿ô¤Î¸ø±Ä¼Í·â¾ì¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï13Ç¯¤ÎºÐ·î¤È17²¯±ßÄ¶¤ÎÀÇ¶â¤òÅêÆþ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤ÎÉÔÈ÷¤È¤¤¤¦½éÊâÅª¥ß¥¹¤«¤é¡¢2024Ç¯¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¤Î¤ßÀè¹Ô³«¾ì¤·¡¢¸½ºß¤âÊÒÇÙ±Ä¶È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¼ê¶¹¤À¤Ã¤¿¥¯¥ìー¼Í·â¾ì¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¤ò¤à¤ê¤ä¤ê¤ËÂ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸µ¶§¡£¥¯¥ìー¼Í·â¤Î½ÆÃÆ¤¬¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¤Î°ìÉô¤ËÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Æâ³ÕÉÜÎá¤ÇÄê¤á¤ë°ÂÁ´´ð½à¤òËþ¤¿¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤«¤éÌµÍý¶Ú¤Î¸ø¶¦»ö¶È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¼Í·â¾ìÀ°È÷¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¸©Ä£OB¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤½¤¦¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¼èºàÈÉ¤Î¼ê¸µ¤Ë¡¢A4ÈÇ¤Ç13¥Úー¥¸¤Û¤É¤ÎÊó¹ð½ñ¤¬¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö°ÂÃæÁí¹ç¼Í·â¾ì¤ÎÀ°È÷¤Ë·¸¤ëÄ´ººÊó¹ð¡Ê°Æ¡Ë¡×¡£
2019Ç¯¤ËÃÎ»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢½é¤á¤Æ¼Í·â¾ì¤Î³«¾ìÃÙ±ä¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿»³ËÜ°ìÂÀÃÎ»ö¤¬¸¶°øµæÌÀ¤¹¤Ù¤¤È¡¢³°ÉôÊÛ¸î»Î3Ì¾¤ËÄ´ºº¤ò°ÍÍê¤·¤Æ2020Ç¯12·î¤ËºîÀ®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤½¤ÎÊó¹ð½ñ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö°ÂÃæ¼Í·â¾ì¤ÎÊÒÇÙ±Ä¶È¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï①»ö¶È¤òÃ´Åö¤·¤¿¸©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢②Ë¡Îá¿³ºº¤ÎÁë¸ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¸©·Ù¡¢③¥é¥¤¥Õ¥ë¾ì¿·Àß¤òÀÁ´ê¤·¤¿ÎÄÍ§²ñ¡¢¤½¤·¤Æ④ÄÄ¾ð¤ò¼õ¤±¤¿ÎÄÀ¯µÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Ê¤É¤ÎÀ¯¼£²È¡¢¤³¤Î£´¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¤¬Ê£¹çÅª¤Ë½Å¤Ê¤ê¡¢µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤À¡£
¤Þ¤º¤Ï①¤Î·²ÇÏ¸©¤Î¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£Êó¹ð½ñ¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2014Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç¡¢Æâ³ÕÉÜÎá¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢Êñ³çÅª¤Ê¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÜÀß¤Î³«¾ì¤¬ÃÙ¤ì¤¿°ì°ø¡×
Åö»þ¤Î¸©´Ä¶¿¹ÎÓÉô¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð½ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢·²ÇÏ¸©·Ù¤Ï¡Ö¥¯¥ìー¼ÍÂæ¤«¤é¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¹¤®¡¢´¶³Ð¤È¤·¤Æ´í¸±¤Ë´¶¤¸¤ë¡×¡Ê2017Ç¯£¶·î19ÆüÉÕ¤Î¸©·ÙÁêÃÌÊó¹ð¡Ë¡¢¡Ö¡Ê¥¯¥ìーÃÆ¤¬¡Ë¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¤ÎÅìÂ¦¤ÎÊÉ¤ËÃåÃÆ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡Ê2017Ç¯10·î£´ÆüÉÕ¤Î¸©·ÙÁêÃÌÊó¹ð¡Ë¤Ê¤É¤È¡¢¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¿·Àß¤Ø¤Î·üÇ°¤ò¸©Â¦¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸©¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¸¶°ø¤òÁ°½Ð¤Î¸©Ä£OB¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¤ÎÅìÂ¦¤ËËÉÃÆÊÉ¤äÀ¹ÅÚ¤òÀß¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡Îá¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤¬¸©Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ§¼±¤¬ÎòÂå¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë´ûÄêÏ©Àþ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Æâ³ÕÉÜÎáÅ¬¹ç¤Î¤¿¤á¤ÎÊñ³çÅª¤Ê¸¡Æ¤¤¬£µÇ¯¶á¤¯¤â¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Ãå¹©¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ÊÌ¤Î¸©Ä£OB¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤ÏËÉ¸îÊÉ¤Ë¤·¤í¡¢À¹ÅÚ¤Ë¤·¤í¡¢²Ù½Å¤¬½Å¤¹¤®¤ÆÃÏÈ×¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í½»»¤âÂçÉý¥ªー¥Ðー¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦´°Á´¤Ë¼êµÍ¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¸©·Ù¤Ë¤Ï»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤À¤±ÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Ë¸©·Ù¤«¤éË¡ÎáÅ¬¹ç¤Î¤¿¤á¤Î¤è¤¤ÃÎ·Ã¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢´Å¤¯¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿¸©¤Î´õË¾Åª´ÑÂ¬¤ÏÌµ»Ä¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤ë¡£¸©·ÙÂ¦¤«¤é¡ÖÆâ³ÕÉÜÎá¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡£¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤ÎºÛÎÌ¤Ë¤è¤ëÈ½ÃÇ¸Ä½ê¤À¤±¤Ç¤â£¶¤«½ê¤â¤¢¤ë¡£¡Ê°ÂÃæ¤ò¡Ë»ØÄê¼Í·â¾ì¤Ë»ØÄê¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤ÈÀµ¼°Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¸©¤¬³«¾ì¤òÍ½Äê¤¹¤ë2020Ç¯£··î¤Î¤ï¤º¤«£¹¤«·îÁ°¡¢2019Ç¯10·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£°Ê¹ß¡¢Ë¡ÎáÅ¬¹ç¤Î¤¿¤á¤Ë¼Í·â¾ìÆâ¤ÎÀß·×ÊÑ¹¹¤òÅ¥Æì¼°¤Ë5ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É¡¢¸©¤ÎÌÂÁö¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¸©·Ù¤ÏºÇ½é¤«¤éÀÕÇ¤²óÈò¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê
Ë¡ÎáÅ¬¹ç¤Î¤¿¤á¤Î»öÁ°¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¸©¤ËÂÐ¤¹¤ë¸©·Ù¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤â¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¸©¤Î¼¨¤¹¹©»öÀß·×¿Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤È°ÂÁ´À¤Ø¤Î·üÇ°¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´Î¿´Í×¤Î¼Í·â¾ì¤¬Æâ³ÕÉÜÎá¤ËÅ¬¹ç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Ä¤¤¤¾¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÇ§²Ä¤Î¡Ë¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤¬²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢ËÜÍè¡Ê¸©·Ù¤Ï¡Ë²¿¤âÈ¯¸À¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê2020Ç¯£µ·î£·ÆüÉÕ¤Î¸©·ÙÁêÃÌÊó¹ð¡Ë
»öÁ°ÁêÃÌ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤Ê¤¤¡£´°À®¤·¤¿¼Í·â¾ì¤ò¸«¤Æ¤«¤éË¡ÎáÅ¬¹ç¤Î²ÄÈÝ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë――¡£¤½¤ì¤¬·Ù»¡Â¦¤Î¸À¤¤Ê¬¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿·Ù»¡¤Î´è¤Ê¤Ê»ÑÀª¤Ë¡¢¸½Ìò¸©Ä£¥Þ¥ó¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬¤³¤¦ÉÔËþ¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¡£
¡Ö¿³ººµ¡´Ø¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¹ÔÀ¯¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é°ÂÃæ¼Í·â¾ì¤¬Ë¡Îá¤ËÅ¬¹ç¤Ç¤¤ë¤«¡¢·Ù»¡¤¬¸©¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¿ÞÌÌ¤ò¸«¤Æ»öÁ°¤ËË¡ÎáÅ¬¹ç¤Î¤ªËÏÉÕ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉÔÈ÷¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é·Ù»¡¤ÎÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
Á°½Ð¤Î¶ÈÌ³Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢¸©·Ù¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¸©Â¦¤Î¤³¤ó¤Êµ½Ò¤â¸«¤¨¤ë¡£
¡ÖÍ½»»¤òÅêÆþ¤·¤Æ·úÀß¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷¤Î¡Ë²áµî¤Î¸¡Æ¤²áÄø¤Ç¤Ï·Ù»¡¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤µ¤é¤ÎÏÃ¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡Æ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê2020Ç¯£´·î£¶ÆüÉÕ¤Î¸©·ÙÁêÃÌÊó¹ð¡Ë
¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢¸©·Ù¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤ë¸©´Ä¶¿¹ÎÓÉô¤ÎÈáÌÄ¤Î¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¡¢·Ù»¡¤¬¸©Â¦¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤¤¤»¤¤¤Ç³«¾ì¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤ÈÂÐ³°Åª¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢¸©·Ù¤ÎÀÕÇ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê2020Ç¯£µ·î£·ÆüÉÕ¸©·ÙÁêÃÌÊó¹ð¡Ë
¡Ö¡Ê¸©¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ë»ñÎÁ¤Ë¤¢¤ë¡Ø·Ù»¡¤Î»ØÅ¦¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤Ï¡¢·Ù»¡¤Î»ØÅ¦¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¼õ¤±¤È¤á¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤Ï±óÎ¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë¤È¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÀÕÇ¤²óÈò¡¢ÊÝ¿È¼çµÁ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ÂÃæ¼Í·â¾ì¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥àー¥º¤Ë³«¾ì¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÖÎÄÍ§²ñ¤äÀ¯¼£²È¤«¤é¤Î°µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ð¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¡×
ÎÄÍ§²ñ¡¢ÎÄÀ¯µÄÏ¢¤Î¶¯¹Å¤ÊÂÐ±þ¤â¸©¤ÎÌÂÁö¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¸©¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌ±´Ö¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¤¬¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤äÍøÍÑ¼Ô¤¬¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ËË³¤·¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷¤Ïº¤Æñ¤ÈÎÄÍ§²ñ¡¢ÎÄÀ¯µÄÏ¢¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤ÊÍ×ÀÁ¤¬¤ä¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ê¶¹¤Ê°ÂÃæ¼Í·â¾ì¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÂÁ´¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÇö¡¹µ¤¤Å¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸©µÄ²ñ¤Î´Ä¶ÇÀÎÓ¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¡¢Ä»½Ã³²ÂÐºöÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¡¢¸©¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ëー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸©¤ËÁá´ü¤Î¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â»ÜÀß³«¾ì¤òÂ¥¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î°µ¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ËÜÃÎ»ö¤âÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤³¤¦É½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ê¶¯¤¤Í×Ë¾¤ò¼õ¤±¡Ë°ì¹ï¤âÁá¤¯¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â»ÜÀß¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¬¹çºö¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢À°È÷¤òµÞ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ê°ÂÃæ¼Í·â¾ì³«¾ìÃÙ±ä¤Î¡ËÇØ·Ê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°½Ð¤Î¸©Ä£OB¤â¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¸©¤ÏÎÄÍ§²ñ¤ËÍ³²Ä»½Ã¤Î¶î½ü¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ëÎ©¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÄÀ¯µÄÏ¢¤Î¸©µÄ¤Ï¸©Ì±¤ÎÂåÉ½¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÀ¼¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¤³¤ÎOB¤Ï¤È¤¯¤Ë¸©¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢2013Ç¯¤«¤é14Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤¤¿£²¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤ò¤¢¤²¤ë¡£
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ï2013Ç¯12·î¤Ë¸©µÄ²ñ¤ÎÄ»½Ã³²ÂÐºöÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤¬Åö»þ¤ÎÂçÂôÀµÌÀÃÎ»ö¤Ë½Ð¤·¤¿Äó¸À¡£°ÂÃæ¼Í·â¾ìÆâ¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¤ò¿·Àß¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¸©µÄ²ñ¤ÎÄó¸À¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¡¢Æ±Î½¤¿¤Á¤È¤Ü¤ä¤¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤òµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÏÄó¸À¤ò¼õ¤±¡¢Íâ14Ç¯£±·î¤Ë¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´ººÈñ100Ëü±ß¤¬·×¾å¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£¤·¤«¤â¡¢ÂçÂôÃÎ»ö¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤Î100Ëü±ß¡¢À¸¤¤¿¥«¥Í¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡Ù¤ÈÇ°²¡¤·¤Þ¤Ç¤µ¤ì¤¿¡£
Ä´ºº¤ò¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢100Ëü±ß¤Ï»à¤Ë¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¿·Àß¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È¼õ¤±¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¸©ÎÄÍ§²ñ¤Î²ñ°÷¤ÏÌó1500¿Í¡£¤½¤Î²ÈÂ²¡¢ÃÎ¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÉ¼ÅÄ¤È¤Ê¤ë¡£ÎÄÍ§²ñ¤Ï¤Þ¤¿¡¢2015Ç¯¤Ë£³´üÌÜ¤Î²þÁª´ü¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÂôÃÎ»ö¤Ë½ÐÇÏÍ×ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÎÄÍ§²ñ¤ÎÍ×Ë¾¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¯¼£²È¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÉ¼ÅÄ¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÌµÍý¶Ú¤À¤Ã¤¿°ÂÃæ¼Í·â¾ìÆâ¤Ø¤Î¥é¥¤¥Õ¥ëÅïÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸©Ä£¿¦°÷¤Î¸Ä¡¹¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Û¤É¤Î¡¢³°Éô¤«¤é¤ÎÉÔÅö¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤òÇ§¤á¤ë¤ËÂ¤ë»ñÎÁ¡¦È¯¸À¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ë¸©Ä£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Þ¤¬¤¤¤Î×ø³å¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÎÄÍ§²ñ¤äÀ¯¼£²È¤«¤é¤Î°µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¥¦¥½¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷¤ò¤·¤¤ê¤Ë¸©Â¦¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¿¸©µÄ¤Ë¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¾®Þ¼ÇÉµÄ°÷¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¥Ù¥Æ¥é¥ó¸©µÄ¤¬¤½¤Î¤ï¤±¤ò¤³¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Ö·²ÇÏ¸©µÄ²ñ¤Ï¼«Ì±ÅÞ²¦¹ñ¤Ç¡¢¾®Þ¼¡¢Ê¡ÅÄ¡¢ÃæÁ¾º¬¤Î3ÇÉ¤¬ÇÆ¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡ÅÄ¡¢ÃæÁ¾º¬ÇÉ¤ÏÁ°¶¶¡¢¹âºê¤Ê¤É¤Î»ÔÉô¤Ë¶¯¤¯¡¢¾®Þ¼ÇÉ¤Ï¸ãºÊ¡¢½ÂÀî¡¢°ÂÃæ¡¢´Å³Ú¤Ê¤É¡¢·´Éô¤¬µòÅÀ¡£
Ä»½Ã³²¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë·´Éô¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¾®Þ¼ÇÉµÄ°÷¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷Í×µá¤ÎÃæ¿´ÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤À¤¬¡¢¼¹Ù¹¤Ê¸©¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÏÄ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¸©ÎÄÍ§²ñ¤Î²ñÄ¹¤Î¸«²ò¤Ï¡©
¸½ºß¡¢¸©¤È¸©·Ù¤Ï¥¯¥ìーÃÆ¤ÎÈô»¶¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¼×¤Ø¤¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Î°ÂÁ´Á¼ÃÖ¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Î°ÂÁ´ºö¤â·è¤á¼ê¤Ë·ç¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ìー¡¢¥é¥¤¥Õ¥ë¤ÎÆ±»þ³«¾ì¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Ë¤Ã¤Á¤â¤µ¤Ã¤Á¤â¤¤¤«¤Ê¤¤°ÂÃæÁí¹ç¼Í·â¾ì¤Î¸½¾õ¤òÁ°¤Ë¡¢¸©ÎÄÍ§²ñ¤ÎÂçÌðÎÏ²ñÄ¹¤¬¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ìÀ°È÷¤Ë¤Ï¡¢Ä»½Ã³²¶î½ü¤ÎÃ´¤¤¼ê°éÀ®¤È¤¤¤¦¸ø±×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¤±¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÍ½»»ÅêÆþ¤¬17²¯±ß°Ê¾å¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢ÎÄÍ§²ñ¤È¤·¤Æ¤â¤à¤ä¤ß¤ËÀÇ¤òÅêÆþ¤·¤Æ°ÂÃæ¼Í·â¾ì¤Î¥¯¥ìー¡¢¥é¥¤¥Õ¥ëÆ±»þ³«¾ì¤òÌÜ»Ø¤»¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â³«¾ì¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¥é¥¤¥Õ¥ëÅï¤Î¤ß¤ÎÊÒÇÙ±Ä¶È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÍÑ°Õ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·²ÇÏ¸©¤Ï¥é¥¤¥Õ¥ë¼Í·â¾ì¤òÆÀ¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¥¯¥ìー¼Í·â¾ì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ºÇÔ¤ÎÂå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¤¡£
Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô