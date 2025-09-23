¤¤¤Á¤´¡ßÀã¤À¤ë¤Þ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¢¥Û¥Æ¥ë ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¤Ç³«ºÅ
¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/09/23¡Û¥Û¥Æ¥ë ¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë Åìµþ¥Ù¥¤¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ë±ð¤á¤¯¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Àã¤Î·ë¾½¤ä¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Á¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Á¡×¤ò¡¢2025Ç¯11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Æ±¥Û¥Æ¥ë¤¬2026Ç¯¤Î½ÕÀè¤Þ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥§¥¢2025-2026¡×¡£
¤½¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ë±ð¤á¤¯¤¤¤Á¤´¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢Àã¤Î·ë¾½¤ä¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇºÌ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¤ò³«ºÅ¡£¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤¬ÐÊ¤àÆ¸ÏÃ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥é¥¤¥È¥ß¡¼¥ë¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥®¥â¡¼¥ô¤ò¥³¥³¥¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¥µ¥ó¥É¤ò³ÆÀÊ¤Þ¤Ç¥µ¡¼¥Ö¡£
¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¤¤¤Á¤´¤Î¥¿¥ë¥È¡¢¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¤Î¥¹¥Æ¥ó¥·¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡¢Ê´Àã¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¥¿¥ë¥È¤Ê¤É¤¬ÀªÂ·¤¤¡£Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢¤¤¤Á¤´¤ä¥Ù¥ê¡¼¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¿Íµ¤¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¿Ê²½¤ò¿ë¤²¡¢¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡¢Ìó50¼ï°Ê¾å¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¾Æ¤¤¿¤Æ¥¯¥ì¡¼¥×¡¢2¼ï¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤«¤éÁª¤Ù¤ë¾Æ¤¤¿¤Æ¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤·¤Ü¤ê¤¿¤Æ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤Þ¤ÇìÔÂô¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥é¥¤¥È¥ß¡¼¥ë¤Ï¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤ò´Þ¤à3¼ï¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤«¤éÁª¤Ù¤ëÍÈ¤²¤¿¤Æ¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Õ¥é¥¤¡¢³Æ¼ï¥Á¡¼¥º¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Å´ÈÄ¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¥Á¥¥ó¡×¡¢¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥«¥ì¡¼¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¥µ¥é¥À¤Ê¤ÉÌó15¼ïÎà¤Î·Ú¿©¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¿¿¤ÃÀÖ¤Ê²Ì¼Â¤ÈÅß¤é¤·¤¤¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼µ¤Ê¬
¢£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡Á¥¹¥Î¡¼¥Þ¥ó¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Á
