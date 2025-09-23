この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」でカウンセラー・作家のRyotaさんが、『もうしんどい…心が疲れた人の限界サイン7つ／身体に出る不調のSOSがこちら』と題し、日々寄せられる相談実例も交えて心が疲れた時に現れる危険サインを詳しく解説した。

Ryotaさんは冒頭、「カウンセラーとして多くの相談を受ける中で、心が疲れた人には共通するサインがある」と語り、身体や日常に現れるSOSのサインを7つ挙げた。その一つめは「喉に違和感が出てくる」ことで、「ヒステリー球とも呼ばれ、何かが引っかかったような感覚は“もう限界”という心のメッセージ」だと説明。自身も過去にブラック企業勤務で同じ症状を経験したと明かした。

続けて、眠れない・寝つきが悪い、心地よさを感じない、好物が美味しく感じられない、寝床周辺やテーブルが普段よりも汚れる、体型が大きく変動する、そして「普段流せていたことが流せなくなり、感情的になる」ことなどを紹介。特に「好物を食べても美味しくない」という症状について、Ryotaさんは「自衛隊のメンタル系教官が、重大な決断をする前に好物を食べて美味しいかをチェックしていた」というエピソードも引用し、「美味しいと感じないときは余裕がない証拠。重大な決断は控えるべき」と警鐘を鳴らした。

また、「普段よりも些細なことで怒ったり、友達から『今日はピリピリしてる』など指摘されたときも、心が疲れているサイン」と強調。「こうした自分の変化に早く気づくことで、心の不調も風邪のように早く回復できる。逆に長期間放置すると回復にも時間がかかる」と注意を促した。

最後に、「普段の自分との違いに敏感になることで、自分の心を守ることができる。気になる症状があれば、早めに休息や専門家への相談を検討してほしい」と呼びかけた。

ココヨワチャンネルでは「こういった心や体のサインを見逃さないためにも、毎日17時にメンタルヘルスのアドバイスをしています」とし、今後も心の健康を守る情報発信を続けていく考えを示している。

