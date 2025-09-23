タレント・ヒロミ（60）が22日に放送されたTBS系「タミ様のお告げ」（後8・55）に出演。ロケのVTRに登場した10歳の少年のお寿司の食べ方に驚く場面があった。

今回は「関東No.1グルメダービーSP」と題して放送された。「常連客が多いのはどこだ?愛されダービー」では、千葉「すし銚子丸」、栃木「フライングガーデン」、茨城「ばんどう太郎」の中で10年以上通う常連客が一番多いローカルチェーン店を調査した。

「すし銚子丸」を調査したのはお笑いタレントのアキラ100％。親子3世代で来店していた家族をインタビューした際、10歳の少年が注文していたのは「中とろ炙り」だった。すると、この「中とろ炙り」をしょう油につけず、ネタにレモンを塗って食べた。

この食べ方にアキラ100％は「えっ!?」と衝撃。少年の家族から「通でしょ?」と言われると「通です!おしょう油ゼロ。レモンのみ…通ですね〜」と目を見開いた。スタジオでVTRを見守っていたヒロミも「スゲーな…通だな」と驚き「こんなの大人になってからだよね。俺ら食べたの」と笑った。