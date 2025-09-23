エッグモデル・蘭が明かす「可愛いから貫ける」 派手メイク＆内装屋の意外な素顔
YouTube動画「ギャルにインタビュー」では、16歳でエッグモデルとして活動し、さらに内装屋としても働くモデルの蘭さんが登場。動画の中で蘭さんは、ギャルファッションと職人の二足のわらじを履く生活や、現在の自身の思いについて率直に語った。
蘭さんは「エッグモデルです。蘭です」と自己紹介。メイクについては「ずっとそのメイクなんですか？」の問いに対し「ずっと。中3からです」と語る。ギャルファッションに憧れたきっかけについては「昔のエッグをお母さんが持ってて、可愛いなって思って」と明かした。
普段は内装屋でも働いており、「壁紙貼ったり、タイルカーペットとか貼ったりしてます」と仕事内容を説明。ネイルが長めの手元でも「意外とできる」と笑顔を見せた。内装屋の給料は「20万円ぐらい」、モデルの給料は「5、6万円ぐらい」だが、「お母さんが管理してるんで、あんまり見ない」と率直な姿勢を見せた。また貯金額についても「お母さん任せなんで、ちょっと分かんないです」とあっけらかんと告白している。
本格的に内装屋を始めた理由として「中学卒業して16歳。すぐ働けないじゃないですか。すぐ働けるのが職人さんかなみたいな。あと、かっこいいから」と語り、「働いて楽しいですか？」の問いには「楽しいです」と笑顔。「好きな言葉は？」と聞かれると「自分を貫く」と即答し、その説得力を見せつけた。
「なんでこう貫けるんですか？」には「やっぱ可愛いから。この見た目でも応援してくれる人がいるんで、頑張れてます」と語り、ギャルと職人の両立でも前向きな姿勢を崩さなかった。動画の最後では、「自分を貫く」という信念を胸にこれからも活動を続ける決意をにじませていた。
