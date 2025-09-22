【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？

今月のラブ運 ★★★★★

モテすぎるがゆえの誘惑には注意！

人間関係が濃密になる今期は、恋愛面も充実！複数の相手からアプローチを受けたり、本命がいながら別の彼といいムードになったり、モテる女の苦悩を味わえます。

いい感じの彼がいる人は、将来を見据えた真剣モードに突入しそう。

カップルは、同棲や婚約などが現実味を帯びそう。お互いの親に紹介するにも最適な時期です。