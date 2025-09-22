【うお座】今月の恋愛運＆全体運♡ 9月22日〜10月22日の運勢は？
話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「うお座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！
今月のラブ運 ★★★★★
モテすぎるがゆえの誘惑には注意！
人間関係が濃密になる今期は、恋愛面も充実！複数の相手からアプローチを受けたり、本命がいながら別の彼といいムードになったり、モテる女の苦悩を味わえます。
いい感じの彼がいる人は、将来を見据えた真剣モードに突入しそう。
カップルは、同棲や婚約などが現実味を帯びそう。お互いの親に紹介するにも最適な時期です。
今月のLOVEラッキーデー
9/25、10/5、10/13
全体運もチェック！
人との関わりが濃密に。表面的なつきあいではなく、深い信頼でつながるようなご縁や交流に恵まれそう。だからこそ、疲れちゃうような関係は手放してOK。八方美人はやめて、本当に大事な人たちを大切にしよう。
占ってくれたのは…
占星術師・miraimikuさん
16年の会社勤務を経て2016年に占星術師に。多彩なキャリアを生かした自己分析・キャリアデザイン・セルフブランディングが得意。雑誌やWEBメディアの記事執筆、LINEなど占いアプリの監修も多数。
占い／ｍiraimiku イラスト／つぼゆり 取材協力／cocoloni