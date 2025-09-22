元日本代表MF清武弘嗣の弟・功暉が“二刀流”で活躍！ おこしやす京都ACを関西１部昇格に導く
大分トリニータに所属する元日本代表MF清武弘嗣の弟で、かつて５つのJクラブでプレーした清武功暉は、昨シーズンより関西２部のおこしやす京都ACに所属している。
２年目の今季は選手兼監督という大役を務め、ピッチ内外でチームをまとめ上げて、見事に優勝及び１部昇格に導いた。
選手と監督という“二刀流”で活躍した34歳は来シーズン、関西１部の舞台で挑戦を続ける。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
