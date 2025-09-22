「18歳だって？」「日本で超有望株が出現」J２で衝撃２発の高校生FWに韓国メディアが驚愕！「３戦連発と爆発している」
９月20日に開催されたJ２の第30節で、サガン鳥栖はロアッソ熊本とホームで対戦。４−２で勝利を飾った。
この試合で圧巻の２ゴールを決めた18歳のFW新川志音が、国外でも注目を集めている。
まずは１−１で迎えた69分、左サイドからドリブルで仕掛け、ペナルティエリア内に進入すると、対峙したDFをシザースでかわし、右足を一閃。鋭いシュートでネットを揺らす。さらに84分、自らの突破でPKを獲得。これをきっちり決めて２点目を奪ってみせた。
これで３試合連発、今季５点目を挙げた高校生ストライカーに、韓国メディア『InterFootball』が注目。「18歳だって？ 日本で超有望株が出現した。３試合連続ゴールと爆発だ。すでにエースのようだと称賛が上がった」と驚きをもって報じている。
同メディアは日本のファンから、「本当に高校生？」「凄すぎだろ」「すでにエースのよう」といった声が上がっていると紹介した。
今季は２種登録選手としてプレーし、来季のトップチーム昇格が内定している逸材は、すでに海外に「見つかってしまった」ようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本当に18歳なのか？鳥栖の18歳FWが衝撃のゴラッソ
この試合で圧巻の２ゴールを決めた18歳のFW新川志音が、国外でも注目を集めている。
まずは１−１で迎えた69分、左サイドからドリブルで仕掛け、ペナルティエリア内に進入すると、対峙したDFをシザースでかわし、右足を一閃。鋭いシュートでネットを揺らす。さらに84分、自らの突破でPKを獲得。これをきっちり決めて２点目を奪ってみせた。
これで３試合連発、今季５点目を挙げた高校生ストライカーに、韓国メディア『InterFootball』が注目。「18歳だって？ 日本で超有望株が出現した。３試合連続ゴールと爆発だ。すでにエースのようだと称賛が上がった」と驚きをもって報じている。
同メディアは日本のファンから、「本当に高校生？」「凄すぎだろ」「すでにエースのよう」といった声が上がっていると紹介した。
今季は２種登録選手としてプレーし、来季のトップチーム昇格が内定している逸材は、すでに海外に「見つかってしまった」ようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本当に18歳なのか？鳥栖の18歳FWが衝撃のゴラッソ